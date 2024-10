Ribfluweel is terug in de mode en is hipper dan ooit! Bekijk onze streetstyle foto’s en doe ideeën op voor jouw nieuwe corduroy look.

Modetrends winter 2024. Ribfluweel is hot. Op deze foto Sara Caballero. Foto Charlotte Mesman

Misschien heb je zelf vroeger corduroy broeken gedragen, in de jaren ’70, toen je nog klein was. Dan vind je het vast leuk om te weten dat ribfluweel, zowel voor broeken als voor jasjes, een grote comeback maakt in de modetrends voor winter 2024 2025. Deze duurzame ribbelstof is een stijlvol alternatief voor denim. Chocoladebruine tinten zijn dit seizoen populair maar we gaan ook andere kleuren zien zoals steenrood en olijfgroen.

Modetrends winter 2024. Ribfluweel is hot. Op deze foto Xenia Adonts. Foto Charlotte Mesman

Een beetje geschiedenis

Corduroy is een duurzame, zware stof die bekendstaat om zijn geribbelde textuur. Corduroy dateert historisch gezien uit de 18e eeuw. Oorspronkelijk stond het bekend als corde du roi, koord van de koning.

Corduroy beleefde een significante opleving in de jaren ‘70 en werd een symbool van de mode-ethos van dat decennium, die individualiteit en zelfexpressie vierde. In dit tijdperk nam corduroy verschillende vormen aan, met name in de populaire bell-bottom-stijl, vaak gecombineerd met blouses en tops met fantasieën en platformschoenen.

Invloedrijke figuren zoals Jane Birkin en de cast van shows zoals The Brady Bunch bevestigden de status van corduroy in zowel casual als chique garderobes. De kleuren in de jaren ‘70 liepen uiteen van aardse tinten tot gedurfde kleuren, van mosterdgeel tot donkerbruin, wat de eclectische esthetiek van dat decennium weerspiegelde.

Zo ontwikkelde corduroy zich van corde du roi tot workwear maar ook zagen we het in de jaren ’70 als onderdeel van de anti-establishment beweging. Inmiddels heeft het zijn associaties met academische kringen verloren en maakt ribfluweel deel uit van zowel casual als high-fashion garderobes.

De aantrekkingskracht van ribfluweel ligt in zijn warmte en duurzaamheid waardoor deze stof zich vooral in de winter goed laat dragen. In tegenstelling tot denim behoudt corduroy zijn kleur en vorm goed in de loop van de tijd en is daarom heel praktisch. De stof is momenteel weer erg populair bij celebs en influencers.

Zo draag je corduroy

Corduroy kan op allerlei manieren gedragen worden en is geschikt voor zowel casual als meer geklede looks.

1. Corduroy broeken

Modetrends winter 2024. Ribfluweel is hot. Foto Charlotte Mesman

Wijd uitlopende broekspijpen en lage taille: houd je van een jaren ’70 stijl dan is een corduroy broek met wijd uitlopende pijpen jouw ding. Combineer dit model met strakke tops om het silhouet in balans te brengen.

Relaxed fit: oversized volumes zijn ook in winter 2024 2025 enorm populair en dat geldt ook voor ribfluwelen broeken. Draag ze met oversized truien, strakke coltruien of een denim blouse.

Hoge taille: deze stijl verlengt je benen optisch gezien en kan worden gecombineerd met crop tops of blouses die je in je broek draagt voor een chique look.

2. Corduroy bovenkleding

Modetrends winter 2024. Ribfluweel is hot. Op deze foto Sara Caballero. Foto Charlotte Mesman

Oversized blazers: een oversized corduroy blazer kan elke outfit naar een hoger niveau tillen, zoals topmodel Sara Caballero laat zien (zij droeg een chocoladebruine blazer met power shoulders over een total black outfit). Ook in combinatie met straight-leg jeans of een pantalon op maat voor een verfijnde uitstraling is een corduroy blazer supercool.

Modetrends winter 2024. Ribfluweel is hot. Rechts Alix Bouthors met corduroy bomber. Foto Charlotte Mesman

Casual jassen: een corduroy jack met een relaxte pasvorm staat goed over grafische T-shirts of eenvoudige truien. Topmodel Alix Bouthors droeg een beige ribfluwelen bomber op een wijde jeans voor een casual-chique streetwear look.

Co-ord sets: ga voor een total corduroy look en combineer een ribfluwelen broek met een blazer in hetzelfde materiaal.

3. Kleurcombinaties

Modetrends winter 2024. Ribfluweel is hot. Op deze foto Alexandra Golovanoff in corduroy rok. Foto Charlotte Mesman

Chocoladebruin: het is dé kleur van het moment. Deze kleur laat zich gemakkelijk combineren met neutrale tinten zoals zwart, crème of beige of spijkergoed in alle tinten blauw.

Gedurfde kleuren: experimenteer met groene of rode corduroy items en combineer ze met contrasterende tinten om dynamische outfits te creëren.

Monochrome looks: combineer een ribfluwelen broek met items in dezelfde kleurnuances, zoals influencer Xenia Adonts bij Loewe. Op deze manier houd je dezelfde kleuren aan maar speel je met verschillende texturen. Zie ook de look van modeontwerpster Alexandra Golovanoff die een beige ribfluwelen rok combineerde met een klassieke beige trench coat en suède jaren ’70 laarzen en tas, allemaal in dezelfde kleurnuances.

4. Accessoires

Geen zin om te investeren in een ribfluwelen broek, rok of jack, update je look dan met een corduroy accessoire.

Tassen: een corduroy tote of crossbody tas voegt een spannende en eigentijdse (seventies) twist aan je look toe.

Petten en hoeden: geef je look een instant update mee met een corduroy pet of hoed.

