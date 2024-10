4x Streetwear looks van de modellen tijdens de Paris Fashion Week. Op deze foto Ava Schipp. Foto Charlotte Mesman

Vaak wordt mij gevraagd hoe de modellen tijdens de modeweken zich kleden. Mijn antwoord is dan vaak: ‘Ze kiezen voor coole en relaxte streetwear looks.’ Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Modellen als Aivita Muze en Sascha Rajasalu hebben een heel eigen stijl. Aivita Muze bijvoorbeeld is enorm goed in layering en het combineren van verschillende kleuren. Bij dat alles draagt ze dan ook nog statement accessoires. Sascha Rajasalu heeft een heel vrouwelijke en elegante stijl. Denk daarbij aan kokerrokken, slanke silhouetten, hoge hakken en ingetogen kleuren.

De streetwear modestijl van modellen off-duty

Maar het merendeel van de modellen off-duty kiest tijdens de Fashion Weeks voor een relaxte en eigentijdse stijl met coole basics die ze mixen met high fashion items of idem dito accessoires. Dit zijn de basis elementen in hun modelooks.

Minimale make-up en natuurlijk haar: modellen dragen vaak minimale make-up en eenvoudige kapsels voor een look die zowel cool als casual is. Ze streven naar een geraffineerde maar nonchalante uitstraling waardoor hun eigen schoonheid zo goed mogelijk uitkomt.

Comfort meets style: de vrijetijdslook van de modellen vormt een balans tussen comfort en haute couture. Modellen kiezen doorgaans voor relaxte silhouetten, zoals oversized blazers gecombineerd met aansluitende tops of losse broeken.

Tijdloze basics met een twist: essentiële stukken zoals rechte jeans, op maat gemaakte jassen en klassieke sneakers vormen de basis van hun garderobe. Modellen gebruiken vaak vintage vondsten of high end items om hun outfits individualiteit te geven.

Statement outerwear: outerwear speelt een belangrijke rol in de off-duty stijl. Denk hierbij trenchcoats, statement faux furs, lange leren jassen en biker jacks die over een eenvoudige look worden gedragen. Deze gelaagdheid voegt diepte en persoonlijkheid toe aan hun outfits.

Mannelijke en vrouwelijke elementen mixen: de off-duty esthetiek van de fashion modellen laat ook vaak een mix van verschillende silhouetten zien, zoals het combineren van baggy jeans met strakke tops of het opnemen van traditioneel mannelijke kledingstukken in vrouwelijke outfits, zoals dassen. Aivita Muze en ook Steinberg en Alix Bouthors staan hierom bekend.

Bijzondere accessoires: accessoires worden strategisch gebruikt om hun outfit een extra twist te geven. Denk aan stoere riemen, unieke tassen of opvallende schoenen die dienen als blikvangers zonder dat ze afbreuk doen aan de relaxte impact van de look zelf.

4x Streetwear looks van de modellen tijdens de Paris Fashion Week

Als voorbeeld van deze coole en relaxte modellen looks kozen we vier streetstyle foto’s voor je uit van modellen bij de show van Loewe in Parijs. We lopen je er even snel doorheen.

#1 Coole spijkerbroek met blouse voor Stella Hanan

4x Streetwear looks van de modellen tijdens de Paris Fashion Week. Op deze foto Stella Hanan. Foto Charlotte Mesman

Top item in deze look van Stella Hanan is de strakke spijkerbroek met uitlopende pijpen en stoere riem. Ze draagt de broek met een krijtstreepoverhemd (mannelijke twist) en cowboy boots. De look is in balans dankzij het supervrouwelijke lange haar.

#2 Relaxte volumes

4x Streetwear looks van de modellen tijdens de Paris Fashion Week. Op deze foto Kate Moore. Foto Charlotte Mesman

Deze look van Kate Moore laat zien hoe modellen met oversized volumes en mannelijke items spelen. Het model combineert een wijde spijkerbroek met een mannelijke blazer en draagt daaronder een eenvoudig hemdje. Aan hun voeten schoenen of laarzen met een puntige neus.

#3 Minirok en stoer jack

4x Streetwear looks van de modellen tijdens de Paris Fashion Week. Op deze foto Mica Arganaraz. Foto Charlotte Mesman

Ook de look van Mica Arganaraz is een mix van mannelijke en vrouwelijke elementen. Ze draagt een superkorte minirok met hoge platte laarzen en daarop een klein T-shirt, een ruitenblouse en een stoer jack. Een typische modellenlook ten voeten uit.

#4 Super relaxt

4x Streetwear looks van de modellen tijdens de Paris Fashion Week. Op deze foto Ivy Stewart. Foto Charlotte Mesman

Tot slot de superrelaxte look van model Ivy Stewart met wederom wijde volumes en vooral veel stoere elementen. De losse spijkerbroek raakt de grond, het T-shirt met diepe V-hals is wij, het jack heeft een vintage uitstraling. Zoals in veel modellen looks zijn de kleuren ingetogen. Een paar sneakers, een klassieke en een up-to-date zonnebril en de look is compleet.

Nu jij!

