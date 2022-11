De halflange kapsels voor winter 2022 2023 zijn enorm veelzijdig. Je kunt er allerlei looks mee creëren. We hebben drie kapsels voor je!

Halflange kapsel van model Aivita Müze. Foto Charlotte Mesman

En ja, hoor! Het zijn alweer de halflange haarsnitten die in de haartrends de boventoon voeren. Soms zouden we wel eens met verrassend ander haarnieuws willen komen, maar het is nu eenmaal zo. Overigens zijn de halflange kapsels voor winter 2022 2023 wel enorm veelzijdig dus we hoeven ons niet te vervelen.

3x Halflange kapsels voor winter 2022 2023

We kozen zomaar – bijna willekeurig – drie halflange kapseltjes die we bij de show van Lanvin voor zomer 2023 in Parijs voorbij zouden komen. Alle

Het eerste halflange kapsel – je ziet het ook op onze coverfoto – is dat van model Aivita Müze. Zij heeft een supercool kapsel waar je (wij in ieder geval wel) acute hair envy van krijgt. Haar haar is in lange lagen geknipt valt net boven de sleutelbeenderen waardoor het vrouwelijk oogt.

Maar het coolste aan deze kapsel is natuurlijk de volle lange pony tot over de wenkbrauwen. Zo’n echte pony met een seventies twist. Ook de hair styling draagt natuurlijk een steentje bij. Zo’n nonchalante slag is en blijft mooi.

Halflange kapsel van model Rolf. Foto Charlotte Mesman

Het halflange kapsel van model Rolf is recht-toe-recht-aan geknipt. Het is net iets korter dan dat van Aivita en het wordt met een middenscheiding gedragen. Zo’n op één lengte geknipt kapsel zal wel nooit uit de mode gaan. Het laat zich bovendien heel eenvoudig dragen en stylen. Wash and go!

Twee in één kapsel bij Lanvin. Van achteren lang, van voren halflang. Foto Charlotte Mesman

Tot slot hebben we een fake halflang kapsel voor je. Twee kapsels in één: van achteren lang, van voren halflang. Dit soort kapsels, typerend voor de jaren ’60, think Vidal Sassoon, zien we steeds vaker in de haartrends terug. Het is een gewaagde hair look die niet iedereen zal begrijpen, maar apart is-ie wel. Vind je het leuk, ga er dan voor!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw hair look. Juist de winter is ideaal voor een bob of lob omdat je haar dan niet in de weg zit bij kragen of een hoge col. Pluizend haar of klitten door schuren langs je sjaal behoort met zo’n halflang coupetje ook tot het verleden. En tegen de tijd dat het weer zomer wordt, is je haar weer lang.

