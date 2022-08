Hair lover? We geven je alvast een idee van de kapsels en haartrends voor herfst winter 2022 2023 die we op de catwalks in Milaan spotten…

Kapsels herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Fendi

De catwalks van de Milan Fashion Week voor herfst winter 2022 2023 geven ons niet alleen een idee van de mode voor volgend jaar winter, ze updaten ons ook over de kapseltrends die – dat kunnen we je nu al verklappen – een interessant beeld laten zien. De nieuwste kapsels en haartrends voor winter 2022 2023:

Kapsels herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Dsquared2

Korte en halflange kapsels blijven de show stelen. De korte kapsels variëren van buzz cuts tot pittige pixie kapsels. Hier en daar zien we ook het bloempotkapsel weer in het panorama opduiken. De trend blijft dus kort of superkort haar met een vrouwelijke of boyish rock mood.

Kapsels en haartrends herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Missoni

Als het op halflange kapsels aankomt, dan komt de bob die op een lengte is geknipt opnieuw als winnaar uit de bus. Heel populair blijft ook het shag cut.

Kapsels herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of N21

Kapsels en haartrends herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Sportmax

Daarnaast zien we natuurlijk ook klassiek lang haar. Pony’s blijven we ook dragen. We signaleren de rechte pony die de catwalks weer aan het veroveren is.

Kapsels en haartrends herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Fendi

Ook gaan we wat meer met de haarscheiding spelen. De klassieke middenscheiding is nog steeds populair maar de zijscheiding zorgt voor de nodige afwisseling en coole, moderne haarstijlen.

Kapsels herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of N21

Tot slot nog dit: bind jij je haar graag samen in een topknot, dan ben je een voorloper want die haardracht gaat het weer helemaal worden.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

