Hoe weet je of hij echt vreemdgaat?

Misschien heb je ons artikel ‘Gaat hij vreemd? 10 Signalen waar je op moet letten‘ al gelezen en heb je een aantal signalen in je eigen relatie herkend. Dan heb je vast de volgende vragen voor ons: ‘Wat moet ik nu doen? Hoe weet ik of hij echt vreemdgaat?’

Allereerst dit: houd in gedachten dat ‘verdachte’ gedragingen echt niet altijd hoeven te betekenen dat hij vreemd gaat. Trek je conclusies niet te snel want ze zouden wel eens verkeerd kunnen zijn. We willen niet denken aan de problemen die ongegronde verdenkingen of (erger nog) ongegronde beschuldigingen kunnen veroorzaken. Aan de andere kant zijn er ook gedragingen waar je niet omheen kunt (hoe graag je er misschien je ogen voor zou willen sluiten). Als hij op een dag thuiskomt en je met een onschuldig gezicht zegt: ‘Liefje, je moet deze antibiotica één keer per dag voor drie dagen slikken’, dan is dat toch wel een heel duidelijk teken aan de wand :-)

Maar laten we dit soort wrede voorbeelden even terzijde laten. Als je denkt dat je partner vreemdgaat, dan wil je weten of het waar is. Logisch! In je ongerustheid, onzekerheid en angst (het zal toch niet waar zijn!), zou je het liefst deze dingen doen:

Net zoals in een Hollywood-film een detective in de arm nemen om hem eens grondig te laten bespioneren. Als er dan concrete bewijzen op tafel komen (smeuïge foto’s die genomen zijn vanachter een slaapkamergordijn, je kent het wel), dan hangt hij :-) Een andere impuls die veel eenvoudiger te volgen en bovendien ook moeilijker te onderdrukken is, is zijn mobiele telefoon controleren (Zie ‘Check jij zijn mobieltje?”). Sommige SMS’jes spreken voor zich. Maar de meeste mannen wissen compromitterende teksten natuurlijk meteen. In dat geval kunnen onbekende telefoonnummers die veel in het belregister voorkomen je op een spoor brengen, maar voor hetzelfde geld is het niet zijn geliefde maar zijn baas (tenzij zijn baas zijn geliefde is, maar dat is weer een ander verhaal). Even zelf naar het nummer bellen kan uitkomst brengen. Let wel op: met het controleren van zijn mobieltje, maak je inbreuk op zijn privacy! We begrijpen dat je verontrust, ongerust, bang bent, maar we willen het toch maar even zeggen. Ook zijn computer is een interessante bron van informatie. Maar ook hier zitten we in de privacysfeer :-) In je ongerustheid zou je ook graag even zijn bankafschriften controleren. Overnachtingen in hotels, etentjes waar jij niet bij was en de aankoop van luxe artikelen waar je nooit iets van gezien hebt zijn tekens aan de wand. Ook hier geldt weer: weet wat je doet, je maakt inbreuk op zijn privacy. (Je kunt natuurlijk wel je ogen ophouden en op rondslingerende bonnetjes/bonnetjes in de prullenbak letten.) Maar wat ander speurwerk mag je toch ook wel verrichten? Je zou bijvoorbeeld eens de kilometerteller van zijn auto in de gaten kunnen houden (een bekend detectivetrucje). Hoeveel kilometers rijdt hoe eigenlijk om naar het voetbalveld even buiten het dorp of de stad te gaan? Let ook eens op de stand van de autostoelen, de CD in de CD-player, de dingen in het handschoenenkastje (tissues? of erger?). ‘Het is geen vrouwenhaar, maar het is een paardenhaar’ zijn de woorden van een Italiaans liedje. Ha…! Daar kunnen we iets mee. Je doet toch de was voor hem? Heb je verdenkingen controleer zijn kleding dan eens op haren (met een andere kleur of lengte dan die van jou), parfum en vlekken. Hem op straat volgen gaat misschien wat ver, maar even controleren of zijn auto wel echt voor het kantoor staat als hij zegt dat hij ’s avonds nog moet werken…? Ook hier geldt weer: pas op met al te snelle conclusies. Als zijn auto er niet staat, betekent dat echt niet dat hij bij een ander in bed ligt! Misschien kunnen zijn vrienden je wat verder brengen. Let goed op hun reacties als je ze ontmoet, misschien kun je ze een beetje uithoren over hun laatste uitje met jouw man. Met wat slimme vragen, stuit je wellicht op interessante informatie. Bedenk een trucje. Je zou hem een bos bloemen naar zijn werk kunnen sturen. Zonder afzender. Als hij ’s avonds met de bloemen thuiskomt, zal hij zich zeker afvragen wie ze gestuurd heeft. Bestudeer zijn reactie. Als hij ze niet meeneemt of er niets over zegt, is dat misschien nog verdachter. Hebben je Sherlock Holmes tactieken resultaten opgeleverd die in de richting van ‘vreemdgaan’ wijzen (misschien heb je wel wat bewijzen gevonden) dan kun je twee dingen doen en nu komen we bij de serieuze adviezen):

Wat als hij vreemd gaat?