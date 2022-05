Check jij zijn smartphone? Ontdek wat het over JOU en je relatie zegt!

Is het normaal dat je in elkaars mobieltje kijkt ‘omdat je toch niets te verbergen hebt’? Moet je alles met je partner delen of mag je ook een privé-hoekje voor jezelf hebben?

Check jij de smartphone van je partner? Wil je weten met wie hij chat? Hoe ga je om met de privacy van je partner? Jaren geleden (Whatsapp bestond toen nog niet eens!) publiceerden we al een artikel over dit onderwerp en de meningen waren toen al verdeeld. Vandaag de dag is de discussie levendiger dan ooit.

De hamvraag is natuurlijk: Moet je in een relatie compleet transparant zijn?

Is het normaal dat je in elkaars mobieltje kijkt ‘omdat je toch niets te verbergen hebt‘? Moet je alles met je partner delen of mag je ook een privé-hoekje voor jezelf hebben? De discussie sleept zich voort en de meningen zijn verdeeld. In het algemeen is het natuurlijk wel zo dat transparantie in de communicatie een serie misverstanden kan voorkomen en de relatie soepeler doet lopen, maar er zijn ook heel intieme en persoonlijke dingen die we niet altijd willen delen omdat ze deel uitmaken van ons ‘geheime archief’. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, maar het hangt er natuurlijk wel vanaf wàt er verborgen wordt gehouden.

Als je een mooie herinnering hebt aan een relatie die inmiddels voorbij is, dan zal het geen impact op je relatie hebben als je die niet met je huidige partner deelt, maar heel anders wordt het natuurlijk als je verzwijgt dat je naast je officiële relatie een andere relatie hebt. Tenzij je aan polyamorie doet (maar zelfs in dat geval is de stelregel: openheid), is het emotioneel niet gemakkelijk – en ook niet handig (we laten morele oordelen even buiten beschouwing) – om zonder het medeweten van anderen meerdere relaties naast elkaar te laten voortbestaan (ook al komt het wel vaak voor). Maar afgezien van een clandestiene relatie, zijn er natuurlijk ook andere dingen die we misschien niet met onze partner willen delen. Nogmaals, of en hoe ernstig dat is hangt helemaal af van wàt er verzwegen wordt.

Er is geen vuistregel of richtlijn die dicteert hoe je met openheid in je relatie moet omgaan. Liefdesparen die compleet open tegenover elkaar zijn en niets te verbergen hebben, zullen misschien een probleem minder hebben, maar aan de andere kant hoeft absolute openheid en transparantie geen voorwaarde voor het slagen van je relatie te zijn. Een relatie is iets heel persoonlijks, ieder heeft andere behoeften, en het evenwicht ervan is heel delicaat omdat er rekening moet worden gehouden met heel veel aspecten – wensen en behoeften van niet één maar twee (onderling verschillende) personen -. Het is dus niet mogelijk hiervoor een absolute regel te geven. Sommige mensen zullen meer behoefte hebben aan een privé-hoekje, andere mensen hebben daar minder behoefte aan. Die behoefte kan zelfs per relatie verschillen.

Maar hoe zit het met het checken van de smartphone van de ander? Valt dit onder openheid of is het een inbreuk op de privacy, het privé-hoekje, van de ander? Het antwoord op deze vraag zal afhangen van de beweegredenen. Waarom voel je de behoefte om het mobieltje van je partner te checken (of waarom wil hij/zij jouw mobieltje checken?). Is het omdat je een vermoeden hebt en daar bevestiging van zoekt? Of is het omdat je bang bent dat de ander weer zal vreemdgaan (zoals dat in het verleden al is gebeurd)? Of is het enkel en alleen omdat je een exclusieve controle op het leven van de ander wilt uitoefenen en dus ook zijn mobieltje en social media onder controle wilt houden? Zoals je ziet, kunnen er verschillende beweegredenen zijn. In het eerste geval wil je een partner die geen verantwoordelijkheid neemt en blijft negeren dat er iets aan de hand is met zijn rug tegen de muur zetten en het op een confrontatie aansturen. In het tweede geval heeft een incident (overspel in het verleden) zijn sporen achtergelaten en zet onzekerheid je ertoe aan om zijn mobieltje te controleren omdat je met die onzekerheid niet kunt leven. En in het laatste geval spelen jaloezie en controledwang een rol. Deze gevoelens en gedragingen kunnen een grote impact op een liefdesrelatie hebben.

Hoe je het ook wendt of keert, altijd weer gaat het om vertrouwen, vertrouwen in je partner of in jezelf (zelfvertrouwen of het gebrek daaraan). Respect voor de privacy van een ander is een recht, een heilig recht, waar we desondanks in sommige gevallen inbreuk op maken. Als dat het geval is, is het goed om jezelf eens af te vragen waarom je de behoefte voelt om zijn mobieltje te checken. Wat zijn je beweegredenen en wat zeggen die over jou? Denk daar maar eens over na.

Iedereen kan overigens op zijn vingers natellen dat het checken van het mobieltje van je partner tot spanningen en ruzies kan leiden. Of dat zo is, zal wederom van het geval afhangen, en vooral van wat we van ‘indiscrete ogen’ willen afschermen. Conflicten ontstaan bijvoorbeeld als de partner die wordt gecontroleerd zich heel rigide op zijn recht op privacy beroept en geen enkel inzicht wil geven (misschien juist wel omdat er echt iets verborgen wordt gehouden). Het recht op privacy wordt dan een alibi om helemaal niets te laten zien en om de rollen om te keren en de schuld op de ander, de controlerende partner, af te schuiven: niet degene die iets verbergt maar degene die wil controleren is ‘niet-correct’. Conflicten ontstaan natuurlijk ook als je als controlerend partner echt iets ontdekt.

Deze conflicten kunnen zich op allerlei manieren ontwikkelen. De beide partners verwijderen zich van elkaar, ze praten niet meer met elkaar of provoceren elkaar op allerlei manieren. Natuurlijk helpen deze gedragingen niet om de problemen op te lossen. Soms ook is een ‘social (media) crisis‘ een moment om even stil te staan bij de eigen relatie. Een moment waarop beide partners zich bezinnen en zich beginnen af te vragen waar het in deze crisis eigenlijk om gaat. In die gevallen is het mogelijk om constructief aan de relatie te bouwen en de ontstane moeilijkheden te overwinnen.

Niet zelden liggen die moeilijkheden ook op seksueel vlak. Voor vrouwen zijn emoties en gevoelens in de seksualiteit heel belangrijk, bij mannen spelen deze een iets minder grote rol. Wat wel opvallend is, en hiermee zijn we weer terug bij de openheid in een relatie, is dat er een verband, een correlatie, lijkt te bestaan tussen openheid en seksualiteit in de liefdesrelatie. Hoe minder men praat en deelt, hoe minder groot de seksuele drive. Omgekeerd zou je dus kunnen zeggen: hoe meer men praat en deelt, hoe meer seksuele drive. Voor mannen is seksuele voldoening bovendien heel belangrijk. Beleeft een man in zijn relatie seksuele voldoening, dan heeft dit op zich weer een positief effect op de relatie en zal hij ook vaker zin (seksuele drive) hebben. En misschien legt hij dat mobieltje dan ook wat vaker weg!

Genoeg stof tot overdenken dus…

