Deze overhemdjurken zouden wel eens een grote zomerhit kunnen worden

Vrouwelijk met een stoere, androgyne touch. Dat zijn de overhemdjurken voor zomer 2022. Dit seizoen dragen we ze extra-lang.

Modetrends zomer 2022. Overhemdjurken. Photo courtesy of Valentino

Opeens is-ie terug in de mode: de overhemdjurk. De nieuwigheid dit jaar is dat we ze in extra-lange versies gaan dragen. Ze mogen zelfs je enkels bedekken.

Het was Pierpaolo Piccoli, het creatieve brein achter Valentino, die met een kanariegele lange overhemdjurk uit de zomercollectie 2022 dit mode-item weer op de kaart zette. Maar het was de Britse actrice en stijlicoon Tilda Swinton (61) die van de chemisier een tophit maakte.

Tilda Swinton

Tilda – bekend om haar chique androgyne stijl – heeft de extra-lange overhemdjurk tijdens het Filmfestival van Cannes 2022 als signatuur-look gekozen. De actrice verscheen maar liefst in drie verschillende exemplaren en vestigde – temidden van de wirwar van avondjurken en hoge hakken – met haar elegante interpretatie van dit uniseks kledingstuk alle aandacht op zich.

Topstuk is de witte overhemdjurk met sirenesilhouet tot ver op de grond van Alaïa die Tilda met een oversized zwarte blazer droeg waardoor je een modern smoking-idee kreeg.

Maar de overhemdjurk leent zich bij uitstek voor casual-chique looks. De enkellange lichtblauwe chemisier, wederom van Alaïa, waarin Tilda in Cannes flaneerde, is goed voor een frisse en minimalistische uitstraling. De actrice droeg er ditmaal platte zwarte sandalen met een etnisch-punk feeling en studs bij.

Als derde chemisier look koos Tilda een lang overhemd met zwart-witte fantasie en opbollende mouwen. Een vleug rode lippenstift en een paar platte, zwarte sandalen met gekruiste banden en je hebt een couture look die rode loper proof is.

Kortom, met de extra-lange overhemdjurk kun je deze zomer alle kanten op. Zo’n jurk is geschikt voor elke gelegenheid. Je kunt er verschillende moods mee creëren.

Tilda hield het op klassieke modellen en gedekte kleuren als wit, lichtblauw en zwart-met-wit, en koos voor ingetogen materialen als popeline. Hiermee versterk je de androgyne kant van dit uniseks item.

De blouses voor zomer 2022 zijn mega, micro en flirterig. Photo courtesy of Valentino

Voor een extravagante en vrouwelijkere look kun je je ook aan satijnachtige exemplaren in diepe, intense kleuren wagen zoals we dat bij Valentino zagen. Ze zijn perfect voor een glamour uitstraling.

En verder zijn er natuurlijk ook nog de linnen exemplaren voor een casual en ongedwongen look. Wel even mooi opstrijken natuurlijk.

Tot slot nog even dit: overhemdjurken dragen we deze zomer zonder ceintuur en met platte sandalen voor een ‘boyish-chique’ look (dus geen wespentailles en hoge hakjes).

