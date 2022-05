Korte kapsels uit Cannes om haarinspiratie van op te doen

Rebecca Hall in Haute Couture Dior. Photo courtesy of Dior

De korte kapsels op de rode loper van het Cannes Film Festival 2022 waren duidelijk in de minderheid. Blijkbaar zijn we met z’n allen toch wat conservatiever dan we dachten. Zelfs naar halflange kapsels moet je echt zoeken. De meeste actrices dragen hun haar – ongeacht hun leeftijd – lang.

Maar de (weinige) korte kapsels die op de red carpet van de Franse kuststad voorbijkwamen, zijn dan meteen wel de moeite waard. We signaleren je twee spannende kapsels om je door te laten inspireren.

De speelse pixie cut van Rebecca Hall

De pixie cut van de Britse actrice Rebecca Hall (misschien ken je haar nog uit ‘Vicky Cristina Barcelona’; toen had ze nog lang haar) staat iedereen goed. Dit korte kapsel is boyish en tegelijkertijd vrouwelijk. Het is in lange lagen geknipt met een lange pony die Rebecca voor de gelegenheid zijwaarts draagt. Ook de wat langere lokken bij de oren dragen bij aan de vrouwelijke uitstraling van dit charmante korte kapseltje.

Het korte kapsel van Rebecca vormt een opvallend contrast met chique zwarte avondjurk van Haute Couture Dior.

De net niet meer buzz cut van Iris Law

Iris Law, opgemaakt door Dior. Photo courtesy of Dior

In juli 2021 (volop in de coronatijd) schoor het Britse model Iris Law, dochter van Jude Law en Sadie Frost, haar lange bruine lokken af. Ze wilde iets doen dat bevrijdend voelde, was haar commentaar. Vanaf dat moment draagt ze haar haar kort.

De gemillimeterde kastanjebruine waas die eerst over haar hoofd lag, is inmiddels verworden tot een iet wat uitgegroeide buzz cut die Iris ook nog eens een platinablonde kleur heeft meegeven.

Iris Law, opgemaakt door Dior. Photo courtesy of Dior

Hoe kort Iris’ haar ook is, je kunt met zo’n kapsel wel degelijk nog verschillende looks creëren. Zo zagen we Iris de ene dag met een middenscheiding en ondeugend opstaande zijlokken dankzij een flinke dosis haarproduct, en de andere dag met een soort korte pony die in gelijk verdeelde plukjes over haar voorhoofd was gedrapeerd.

Dit is een kapsel dat lef vereist maar dat je leven kan, zoals Iris Law zegt, kan veranderen.

Iris Law is door Dior opgemaakt.

Bekijk de foto’s maar eens. Zou jij het aandurven om de schaar in je lange lokken te laten zetten?

