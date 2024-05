Deze broeken zou elke man moeten hebben: de chino broek en de cargo broek

Als het gaat om veelzijdige en stijlvolle onderkleding voor heren, dan verdienen chino broeken en cargo broeken een speciale plaats. Eigenlijk zou elke man (ook jij of jouw man) tenminste één paar van deze broeken in zijn garderobe moeten hebben. Dit is waarom.

De chino broek

De chino broek heren is een tijdloze klassieker die voortkwam uit militaire uniformen, maar sindsdien is uitgegroeid tot een basic voor zowel casual als semi-formele gelegenheden. Deze broek is meestal gemaakt van lichtgewicht katoenen stof en is comfortabel in het dragen. Chino broeken worden gekenmerkt door hun rechte pijpen, middelhoge taille en een gladde afwerking, waardoor ze een verfijnde en elegante uitstraling hebben.

Waarom elke man een chinobroek zou moeten hebben

Chino broeken laten zich ongelooflijk gemakkelijk combineren en kunnen zowel casual als meer gekleed worden gedragen waardoor ze geschikt zijn voor allerlei verschillende gelegenheden. Combineer ze met een overhemd en blazer voor een smart-casual kantoorlook, of combineer ze met een eenvoudig T-shirt voor een relaxede weekend outfit.

De lichtgewicht stof en de ontspannen pasvorm van chino broeken zorgen er bovendien voor dat ze uitzonderlijk comfortabel zijn in het dragen, zelfs bij warm weer. Ze zijn meestal gemaakt van materialen met een goed ademend vermogen.

Als het op de kleur aankomt, heb je keuze te over: van de traditionele kaki kleur, tot marineblauw, olijfgroen, grijs en bordeauxrood. Zoals je ziet, zijn het allemaal vrij klassieke kleuren die je behoeden voor eventuele fashion faux pas.

2x Stylingtips voor de chino broek

Business-casual: voor een geraffineerde en professionele look combineer je je chino met een fris button-down overhemd, een getailleerde blazer en loafers. Kies voor neutrale kleuren zoals marineblauw, beige of antraciet.

Smart-casual: combineer je chino met een goed passend poloshirt of een lichtgewicht trui en maak de look compleet met witte sneakers. Deze combinatie biedt de perfecte balans tussen comfort en stijl.

De cargo broek

De cargo broek heren, geïnspireerd op militaire kleding, wordt gekenmerkt door zijn oversized volume en meerdere grote zakken op de dijen. Deze broeken zijn meestal gemaakt van duurzame stoffen zoals katoen of canvas, waardoor ze ideaal zijn voor buitenactiviteiten en als vrijetijdskleding.

Waarom elke man een cargobroek zou moeten hebben

Cargo broeken staan ​​bekend om hun functionaliteit en de extra opbergruimte door de vele zakken. Dit maakt ze ideaal voor het meenemen van al je spullen zoals telefoons, portemonnees en sleutels.

Cargo broeken zijn bovendien goed voor een stoere, coole look. Ze laten zich perfect dragen tijdens casual uitstapjes en buitenactiviteiten. De losse pasvorm en stevige stof zorgen voor comfort en duurzaamheid.

De ruige en praktische stijl van de cargo broek voegt pit toe aan je outfits. Je kunt deze broek combineren met grafische T-shirts, hoodies of zelfs spijkerjacks voor een stoere en moeiteloze streetwear-look.

2x Stylingtips voor de cargo broek

Streetwear stijl: combineer je cargo broek met cool grafisch of band T-shirt, een bomberjack en een paar up-to-date sneakers voor een urban-geïnspireerd streetwear-ensemble. Voeg een baseball pet toe om de look compleet te maken.

Outdoor casual: voor een relaxede outdoor-look combineer je je cargobroek met een effen (smetteloos wit!) T-shirt, een lichtgewicht jack en een paar sportieve leren veterschoenen of stoere boots. Met deze look kom je zowel in de stad als in de natuur goed weg en kun je zelfs bij je schoonmoeder op de thee.