Uitgangspunt voor de nieuwe modecollectie voor zomer 2024 van Valentino is het vrouwelijk lichaam. Alles in deze collectie is zacht en teer.

Uitgangspunt voor de nieuwe modecollectie voor zomer 2024 van Valentino is het vrouwelijk lichaam. Met deze collectie die L’École heet, wil creatief directeur Pierpaolo Piccioli het vrouwelijk lichaam als het ware bevrijden. Naaktheid als iets natuurlijks, is het idee.

Goed in je vel zitten. De blote huid mag gezien worden zonder dat je daarmee sexy of verleidelijk wilt zijn. Het gaat er niet om hoe anderen jou zien, maar de relatie tussen jou, je lichaam en wat je draagt.

Pierpaolo Piccioli schrikt er dan ook niet voor terug om véél huid te laten zien en de vrouwelijke vormen te onderstrepen. Korte en kleine jurkjes dansen over de catwalk, lange jurken vertonen inkepingen die de huid ontbloten, stoffen zijn opengewerkt, splitten reiken tot aan het middel, blote buiken, blote ruggen, laag uitgesneden decolletés. We komen het allemaal in deze collectie tegen.

De collectie mag dan übervrouwelijk zijn maar nooit ligt het er te dik bovenop. De vormen zijn zacht. T-shirts verworden tot avondjurken.

De collectie begint met creaties in optisch wit, onderbroken door zachte grijstinten – mud, parelgrijs -. Grisaille prints in altorilievo (in reliëf) zorgen voor een bijna gebeeldhouwd effect waarin we gebladerte zien, of fruit, soms zelfs dieren.

Pas tegen de avond duikt het overbekende Valentino rood in de collectie op, ook dit keer afgewisseld door fuchsia.

Onder al deze creatieve, eenvoudige maar luxueuze en verfijnde creaties dragen de modellen platte schoenen die zacht en comfortabel zijn.

Ook de tassen – met als ster item de Valentino Garavani VLogo Moon tas – zijn boterzacht en kneedbaar waardoor ze als het ware met het lichaam versmelten.

Bekijk de catwalk foto’s maar eens en laat je inspireren.

