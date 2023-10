Miu Miu Prada did it again! De Italiaanse modeontwerpster neemt alle klassieke moderegels op de schop en shockeert met vernieuwende looks.

Als het op vernieuwing en creativiteit aankomt, is Miuccia Prada volgens ons één van de grootste winnaars. Al sinds seizoenen stuurt de Italiaanse ontwerpster creaties met inventieve vormen en opvallende (shockerende) combinaties de catwalk op.

Fashionista’s herinneren zich vast de inmiddels legendarische collectie voor zomer 2022 met miniscule kaki plooirokjes met onafgewerkte zomen en voeringen van de zakken in zicht. De rokjes werden geshowd met huidskleurige onderbroeken die boven de rand uitkwamen en superkorte truitjes met blote buiken. Ook de jasjes en blazers waren ‘afgeknipt’ en onafgewerkt.

Daarna volgde een wintercollectie waarin tennisrokjes en balletschoenen de hoofdrol speelden. In de collectie voor zomer 2023 speelde Miuccia met grote cargozakken die we op midirokken en (wederom) minuscule minrokken tegenkwamen. Doorleefde materialen en kaki waren ook een Leitmotiv.

Op de catwalk voor winter 2023 2024 zagen we modellen in onderbroek (yep, onderbroek). Ook het oversized leren jack dat we al in eerdere collecties tegenkwamen, deed weer mee.

De nieuwe modecollectie van Miu Miu voor lente zomer 2024

Kortom, Miuccia Prada borduurt voort op inmiddels geliefde thema’s – doorleefd leer, boxy blazers, superkorte rokken, midirokken en korte truitjes en onverwachte combinaties. Al deze aspecten komen ook in de nieuwe modecollectie van Miu Miu voor lente zomer 2024 terug.

De nieuwigheid is dit maal het thema ‘zwembroek’. In plaats van de huidkleurige onderbroeken, de boxershorts en de wollen en brokaten slipjes uit de voorgaande collecties spelen nu felgekleurde zwembroeken met een karakteristiek wit rijgkoord de hoofdrol.

En net zoals voorheen zijn de combinaties onverwacht: lange zwemshorts met een mannelijke snit worden met ruitjesoverhemden, poloshirts en donkerblauwe blazers met embleem gepresenteerd. Een felrode zwemslip voor hem wordt geshowd met een witte blouse met rousjes en een halflange donkerblauwe overjas.

Superkorte petticoats met een sportieve touch (think een wit rijgkoord en het opschrift Miu Miu zoals op boxershorts) worden geshowd met poloshirts. Broeken en rokken hebben een superlage taille die door een brede riem wordt opgehouden waarboven opnieuw een zwembroek met rijgkoord te zien is. Ook in deze collectie komen we doorleefd leer tegen. Een leren tailleur, suède jassen, oversized jacks.

Voor de avond kiest Miuccia Prada voor zwart maar ook goudkleurig brokaat. Ook hier kan ze het weer niet nalaten om te shockeren. Denk daarbij aan de goudbrokaten rok met zwembroek en streepshirt en goudbrokaten jurk met daaronder een oversized trui.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw modelook.

