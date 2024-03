Nederlandse modellen bij Chloé in Parijs. Doutzen, Rianne, Felice

Nederlandse modellen bij Chloé herfst winter 2024 2025 in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Nederlandse modellen zijn enorm geliefd in de modewereld. Pak de casting lijst van een modeshow erbij en je zult er ongetwijfeld één maar vaak ook meerdere Nederlandse namen in tegenkomen. Topmodellen maar ook new faces, modellen die aan het doorbreken zijn. Op één of andere manier zijn onze Nederlandse schoonheden bijzonder catwalk-geschikt.

Dat bleek ook weer bij de modeshow van Chloé voor herfst winter 2024 2025 die op een regenachtige 29 februari (gisteren) plaatsvond. Het was een hele happening in de Rue de Faubourg Poissonnière. Limousines van Chloé reden af en aan om VIPs af te leveren. We zagen Jerry Hall en Georgia May Jagger, Pat Cleveland en haar dochter Anna, Alexa Chung, Jeanne Dumas, om maar een paar namen te noemen.

Nederlandse modellen bij Chloé in Parijs. Doutzen Kroes

Net zo interessant was de cast voor de show met dit keer – voor zover wij hebben kunnen zien – tenminste vijf Nederlandse beauties waaronder niemand minder dan Doutzen Kroes (1985). Het model kwam na afloop van de show naar buiten in een spijkerblouse met witte broek, een zwarte jas en zwarte zonnebril.

Rianne van Rompaey

Een ander zwaargewicht is Rianne van Rompaey (1996), het Nederlandse topmodel dat bekend staat om haar Pre–Rafaelitische looks. Rianne verscheen vele malen op de cover van Vogue en is inmiddels een ‘industry icon’. Ze nam de tijd om even voor ons te poseren. Ze droeg grijze baggy jeans, een wit T-shirt, een opengeknoopte bruine blouse, een tweed jas en bril met klassiek montuur.

Felice Nova Noofdhoff

Nederlandse model Felice Nova Noordhoff bij Chloé herfst winter 2024 2025 in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Een derde model dat zich inmiddels officieel onder de topmodellen mag scharen, is Felice Nova Noordhoff (2001), een klassieke Nederlandse beauty met blond haar en blauwe ogen. Ze begon haar carrière als exclusief model voor de Prada show en heeft sindsdien de catwalks niet meer verlaten. Wij spotten Felice in een lichte spijkerbroek met witte schoenen (in de regen) en een kleine karamelkleurig jasje met op haar neus een grote zwarte zonnebril.

Anouk Smits

Nederlandse model Anouk Smits bij Chloé herfst winter 2024 2025 in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Een Nederlands model dat we steeds vaker tegenkomen, is Anouk Smits die met haar kurkentrekkerkrullen uit duizenden herkenbaar is. Het model timmert flink aan de weg en liep in deze modeweken (februari maart 2024) voor modehuizen als Gucci, Tom Ford, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Jil Sander, Dior, Rabanne en – juist ja – Chloé. Om maar te zeggen…

Rosalieke Fuchs

En dan was er nog Rosalieke Fuchs, een ander Nederlands model, met een inmiddels indrukwekkend aantal runway shows voor dit modeseizoen op haar naam. Een ander model waar we volgens ons nog veel van gaan zien.

