Jurkentrends voor winter 2024 2025. Photos courtesy of Chloé, Alexander McQueen, Prada

Als het op de jurken aankomt, hebben we de komende winter volop keuze. Het aantal stijlen loopt enorm uiteen. Hetzelfde geldt voor de lengtes. Die gaan van mini tot maxi. Ook het kleurenpalet is heel levendig, zeker als je bedenkt dat het om het winterseizoen. We zetten de belangrijkste jurkentrends voor winter 2024 2025 voor je op een rijtje. Voor het gemak hebben we ze onderverdeeld in keepers (je hebt er vast al iets van in je kast) en nieuwe of comeback trends.

Dit zijn de jurkentrends voor winter 2024 2025

Keepers

Jurkentrends voor winter 2024 2025. Photo courtesy of Fendi

Deze jurken komen je vast bekend voor. We hebben ze de afgelopen seizoenen al gedragen en je komt er nog altijd goed mee weg.

Cut-out

Little black dress

Wollen jurken

Doorzichtige jurken

Slip dresses

Leren jurken

Spijkerjurken

Nieuw of comeback

Gedrapeerde jurk. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Deze jurken zijn (betrekkelijk) nieuw of een comeback uit het verleden. Vanzelfsprekend krijgen deze modellen voor het nieuwe seizoen een vernieuwende twist mee.

Ballonrokken worden ballonjurken

Lange en halflange gedrapeerde jurken (Saint Laurent, Alberta Ferretti)

Geruite jurken (Balmain)

Slip dresses met kanten details. Puur lingerie! (Dolce & Gabbana, Ann Demeulenmeester)

Gestructureerde (couture) jurken (Alexander McQueen, JW Andersen)

Bohémien jurken met stroken en roesjes (Chloé)

Pailletten jurken worden jurken met pluimen of veren (MM6 Maison Margiela)

Zwarte jurken in allerlei uitvoeringen: zwart is hot! (Max Mara, Dolce & Gabbana)

Geplisseerde jurken of rokken met lijfjes en geplisseerde rokken (Alberta Ferretti)

Jurken met strikken (Prada)

Jurken in jaren ’60 stijl (Dior)

Jurken met schouderbandjes (Max Mara)

One-shoulder jurken (Fendi)

Strakke jurken (Fendi)

Teddy en (faux) fur jurken (Alexander McQueen)

Couture jurk. Photo courtesy of Alexander McQueen

Het kleurenpalet

Zwarte jurk met schouderbandjes. Photo courtesy of Max Mara

Het kleurenpalet is sterk, power full en alles behalve uitgesproken winters. Felle kleuren als rood doen het goed. Botergeel is ook een topkleur. Zwart is de grote winnaar. Maar eigenlijk komen we allerlei kleuren tegen: acid groen, roze, poederkleuren, pastels, nude tinten, allerlei blauwtinten, bruin. Om het nog maar niet over de fantasieën te hebben. Bloemenfantasieën, luipaardprints, abstracte fantasieën of krijtstrepen.

