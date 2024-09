Het is op dit moment dé trend om modekleuren in jouw woonruimte terug te laten komen. We vertellen je er meer over.

Belangrijkste trends voor een gezellig huis

Zin om je huis een make-over te geven? Dit kun je heel eenvoudig doen door de laatste woontrends aan jouw woonkamer toe te voegen. Is het doel van je make-over vooral dat het nog gezelliger in huis wordt? Overweeg dan om de volgende trends aan jouw woonruimte toe te voegen. Zo creëer je gemakkelijk hele gezellige hoekjes in huis.

Bruin en geel zijn dé trendy kleuren van het seizoen

Als we aan gezellige kleuren denken, dan denken we meestal aan warme kleuren. Het is op dit moment dé trend om modekleuren in jouw woonruimte terug te laten komen, en laten twee van deze modekleuren nu ook net twee van de warmste kleuren zijn. Bruin en geel zijn momenteel vaak op de catwalk te zien. Deze twee kleuren zijn zowel kalmerend als elegant en daardoor ook perfect voor een gezellig hoekje in de woonkamer.

Bruin is daarnaast een hele rustgevende kleur, en zorgt voor een warme en luxe uitstraling aan jouw woonkamer. Bruin is ook praktisch een hele fijne kleur, omdat vlekken minder goed te zien zijn op bruine oppervlaktes.

Wil je naast gezelligheid en warmte ook een beetje vrolijkheid in de woonkamer? Ga dan voor geel. De gele kleur zorgt voor gezelligheid. Dit komt doordat de kleur vaak wordt geassocieerd met de zon en lekker weer. Kies een warme geeltint, in plaats van een felle variant, om zo je zithoekje ook van een luxe uitstraling te voorzien.

Vintage verlichting voegt veel sfeer toe

Verlichting, zeker als dit in een gele of oranje tint is, voegt heel veel sfeer toe aan een ruimte. De gele gloed doet aan knapperende haardvuren denken, en aan de gezelligheid van met zijn allen rondom een kampvuur zitten in de zomer. Het toevoegen van verlichting, of dit nu in de vorm is van een kamerlampje of een lichtslinger, is een hele gemakkelijke en snelle manier om deze gezelligheid ook in je huis te laten terugkomen.

Een mooie trend die het toevoegen van warme verlichting aansluit, is het plaatsen van vintage verlichting in jouw woonkamer. Een vintage lamp als decoratie zorgt er namelijk voor dat elke kamer zowel heel gezellig en sfeervol als heel trendy en modern wordt.

Unieke meubels geven je gezellige hoekje een persoonlijk tintje

Een gezellig hoekje creëer je niet alleen door het toevoegen van sfeervolle kleuren en mooie verlichting, de kamer moet ook van een persoonlijk tintje voorzien worden. Kies daarom voor een uniek meubelstuk om aan het hoekje toe te voegen. Een uniek meubelstuk is namelijk een goede manier om jouw interieursmaak prominent te laten zien. Daarnaast is het toevoegen van unieke meubels op dit moment ook helemaal in de mode.

Wat dacht je van elegante eetkamer stoelen voor een feest in stijl bijvoorbeeld als jouw unieke meubelstukken? Of een unieke bank die de aandacht van gasten trekt? Het is de perfecte manier om jouw gezellige zithoekje te onderscheiden van alle andere woonkamers.

Strepen zijn dé gezellige trend voor jouw zithoekje

Het toevoegen van zachte kussens en warme dekentjes is de perfecte eenvoudige manier om nog meer gezelligheid te creëren in je zithoekje. Wil je dat daarnaast de door jou gekozen kussens en dekentjes ook nog eens heel trendy en volgens de laatste mode zijn? Kies dan voor een strepen printje voor je nieuwe accessoires.

Gestreepte prints voor jouw interieur zijn helemaal in op dit moment. Dit komt door de zowel moderne als traditionele uitstraling van deze print. Met deze print in jouw woonkamer is jouw zithoekje in één klap zowel trendy als tijdloos ingericht.

Futuristische materialen zorgen voor een modern randje

Wil je naast een gezellige sfeer ook graag een modern randje aan jouw zithoekje toevoegen? Kies dan voor futuristische materialen.

Wat dacht je van gerecycled katoen voor je bank of stoelen? Of gerecycled plastic voor je bijzettafeltje? Ook het toevoegen van zilver accenten helpt om jouw gezellige hoekje trendy te maken. Dit kun je subtiel doen door zilveren spiegels, vazen en andere accessoires in je hoekje te zetten, maar ook een zilveren salontafel zorgt ervoor dat jouw woonkamer helemaal voldoet aan de laatste interieurmode.