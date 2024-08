Er zijn modetrends die steeds blijven terugkomen. Een daarvan is de luipaardprint. Deze modetrend gaan we ook deze winter weer zien.

Deze modetrend gaan we winter 2024 2025 wéér verwelkomen: luipaardprint. Photo courtesy of Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Dior

Ja, het is weer zover. De luipaardprint is terug in de mode! Of misschien is-ie nooit weggeweest. Feit is dat de rekken in de winkels en boetieks er nu alweer vol van hangen. Menig modehuis kwam voor winter 2024 2025 weer met deze animalier print op de proppen.

Deze modetrend gaan we winter 2024 2025 wéér verwelkomen. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Zo showde Dolce & Gabanna een lange jas in luipaardprint met bijhorend hoedje temidden van vele total black looks in lingeriestijl. De jas sprong eruit! Het Italiaanse ontwerpersduo combineerde de jas met een zwarte (wat lijkt) opengewerkte nettop die mooi aansluit bij netje dat aan de hoed is bevestigd.

Deze modetrend gaan we winter 2024 2025 wéér verwelkomen. Photo courtesy of Dior

Ook bij Dior zagen we de luipaardprint terugkomen. Al in het eerste deel van de show krijgen we daar een voorproefje van met een luipaardbroek. Verder in de show stuurde Maria Grazia Chiuri leopaard looks in een warme tint de catwalk op: een manteltje in jaren ’60 stijl, een setje met blazer en shorts, een kort jasje op een beige broek.

Deze modetrend gaan we winter 2024 2025 wéér verwelkomen. Photo courtesy of Blumarine

Diesel daarentegen combineerde deze animalier print met bloemenfantasieën in floor sweeping jurken. Alexander McQueen presenteerde een rok in grijsachtige ondertonen in deze print met daarop een couture jasje met uitwaaierend schootje. Blumarine opende de show met een halflange jas in een uitvergrote luipaardprint, om maar gelijk de toon te zetten. En bij Rabanne spotten we een teddy trui/cape met de overbekende vlekken op een goudgele vacht.

Deze modetrend gaan we winter 2024 2025 wéér verwelkomen. Photo courtesy of Rabanne

Het is overduidelijk, we kunnen er niet om heen. De luipaardprint is terug. En hoe!

Belangrijkste trends in luipaardprint

De vraag is natuurlijk weer: hoe gaan we deze print in het nieuwe seizoen dragen? Dit zijn de trends die wij voor herfst winter 2024 2025 spotten.

Jassen maar dat niet alleen : de jas in luipaardprint is geliefd, maar eigenlijk mag je alles in deze fantasie dragen, van blouses tot rokken en accessoires. De ontwerpers showden zowel subtiele als gedurfde interpretaties van de print.

: de jas in luipaardprint is geliefd, maar eigenlijk mag je alles in deze fantasie dragen, van blouses tot rokken en accessoires. De ontwerpers showden zowel subtiele als gedurfde interpretaties van de print. Kleurenpalet : deze winter combineren we de luipaardprint niet met felle kleuren maar met klassieke tinten zoals beige, bruin en zwart. We houden het ingetogen en elegant.

: deze winter combineren we de luipaardprint niet met felle kleuren maar met klassieke tinten zoals beige, bruin en zwart. We houden het ingetogen en elegant. Accessoires : vind je een luipaardprint aan je lijf net iets teveel, kies dan voor accessoires in deze fantasie. Denk aan een ​​tas of een sjaal voor een meer ingetogen outfit. Zo kun je bijvoorbeeld een luipaardprint accessoire met een total black look combineren om je outfit naar een hoger niveau te tillen.

: vind je een luipaardprint aan je lijf net iets teveel, kies dan voor accessoires in deze fantasie. Denk aan een ​​tas of een sjaal voor een meer ingetogen outfit. Zo kun je bijvoorbeeld een luipaardprint accessoire met een total black look combineren om je outfit naar een hoger niveau te tillen. Opvallende statement items : maar je mag – zoals je op de catwalk foto’s ziet – ook schitteren in een maxi-jas of -jurk in deze opvallende dierenprint. Style deze items als middelpunt van je outfit en combineer ze met basics.

: maar je mag – zoals je op de catwalk foto’s ziet – ook schitteren in een maxi-jas of -jurk in deze opvallende dierenprint. Style deze items als middelpunt van je outfit en combineer ze met basics. Fantasieën mixen : je mag luipaardprints ook combineren met andere fantasieën, zoals met bloemen (Diesel!), ruiten of strepen. Dit creëert een eclectische en moderne esthetiek.

: je mag luipaardprints ook combineren met andere fantasieën, zoals met bloemen (Diesel!), ruiten of strepen. Dit creëert een eclectische en moderne esthetiek. Schoenenkeuzes: schoenen met luipaardprint zijn een stijlvolle manier om de trend in je outfit op te nemen. Of het nu enkellaarsjes, loafers, sneakers, ballerina’s of pumps zijn, deze kunnen een speelse touch toevoegen aan zowel casual als formele outfits.

