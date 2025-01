Ben jij je winter look beu? Wij ook! Probeer out of the box combinaties te maken. Draag stoere jassen over jurken en klassieke rokken.

Geef je winter look een twist met verrassende combinaties. Foto Charlotte Mesman

De winter is nog maar net begonnen en toch zijn wij die gebruikelijke winter looks al beu. Spijkerbroek met jack. Spijkerbroek met lange jas. We kennen het nu wel. Daarom gingen we op zoek naar verrassende combinaties voor extra mode inspiratie. Blaas je winter look nieuw leven met een onverwachte twist.

Puffer coat over klassieke kokerrok

Geef je winter look een twist met verrassende combinaties. Foto ADVERSUS

Een combinatie die je misschien zelf nooit zou leggen, is: een puffer coat op een klassieke kokerrok of zelfs over een mantelpak. Influencer Leonie Hanne kwam er tijdens de Paris Fashion Week mee op de proppen en eerlijk gezegd had het wel wat. Het is iets om mee te stoeien. De blote benen met pumps kun je vervangen door pantykousen en laarzen of mocassins voor een winter proof look.

Leren jas over flodderjurk

Geef je winter look een twist met verrassende combinaties. Foto Charlotte Mesman

De mode kent geen regels dus laat je niet beperken. Zo mag je een stoer leren jack of een grote leren jas best over een lange (zomer)jurk dragen. Te koud? Haal er pantykousen en coole boots bij. Cowboy boots of lieslaarzen. Waarom zou je niet af en toe even gek doen? Misschien niet naar school of je werk, maar in het weekend of voor een speciale gelegenheid. Laat je inspireren door de looks van de influencers (Heart Evangelista, boven, en Candela Pelizza, onder) op onze streetstyle foto’s.

Geef je winter look een twist met verrassende combinaties. Foto Charlotte Mesman

Fake fur

Geef je winter look een twist met verrassende combinaties. Foto Charlotte Mesman

Combineer een fake fur (maar net echt) jas met een total jeans look (die blote buik mag je achterwege laten) voor een supercoole winter look waarin je dramatische ‘mob wife’ elementen combineert met casual kledingstukken. Dit is nog altijd een geliefde mode truc van de influencers om een interessante outfit bij elkaar te halen.

Ook hier kun je qua schoenen alle kanten op. Voor een feestje kun je je aan pumps met kitten heels wagen, maar voor een doordeweekse look mogen het ook enkellaarsjes of sneakers zijn. In deze look is je fake fur de ster. Let ook op de gele tas. Een onverwachts kleuraccent doet het ook altijd goed in de koude en sombere wintermaanden.

