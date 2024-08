De modecollectie van Diesel voor herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Diesel

Diesel is synoniem aan denim. Maar de klassieke spijkerbroek was in de modecollectie van Diesel voor herfst winter 2024 2025 niet echt te vinden. Het Italiaanse modehuis stuurde een uiterst (ver)gezochte collectie de catwalk op. De looks voor komende winter zijn spectaculair maar laten zich niet gemakkelijk dragen. Het is wel even wat anders dan de casual denim looks die van dit Italiaanse maison kennen.

Dat het modehuis zoekende is, is bekend. Creatief directeur Glenn Martens en zijn team proberen het grote publiek te veroveren. Ze doen dat niet alleen door te ‘stunten’ met de collecties maar ook met de modeshows zelf. Een paar seizoenen geleden openden ze de deuren van hun catwalkshow voor Jan en alleman, iets wat in de exclusieve modewereld ongekend was. Fashionista’s – gekleed in Diesel of de stijl van het huis – stonden rijendik voor de showlocatie.

Total jeans look. Een van de weinige echte denim outfits bij Diesel. Photo courtesy of Diesel

Voor de modeshow voor herfst winter 2024 2025 gaf Diesel zijn fans toegang tot het achter de schermen met een live streaming van de casting, de fitting (de modellen passen hun outfits voor de modeshow), het opbouwen van de catwalk en showlocating en het gebeuren backstage vlak voor en tijdens de show zelf.

De modecollectie van Diesel voor herfst winter 2024 2025

Maar dan nu meer over de modecollectie van Diesel voor de komende winter.

#1 Leidraad: zweet!

De modecollectie van Diesel voor herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Diesel

Ja, je leest het goed. Diesel heeft voor deze collectie jersey gebruikt met bewerkingen die eruit zien alsof ze door lichaamszweet zijn uitgebeten!

#2 Coating denim

Een andere leidraad in deze collectie is de gecoate denim die bij voorbeeld voor de double breasted blazers is gebruikt. Pas als ze opengeknoopt worden, wordt de denim zichtbaar.

#3 Mini-jurkjes en –rokken

De modecollectie van Diesel voor herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Diesel

Diesel gaat voor strak en mini. Het zijn twee opvallende keuzes in een tijd waarin oversized nog steeds de overhand heeft. Daartegenover staat – als contrast – de total jeans look (zie de eerste foto), een van de weinige looks waarin de denim te zien is, in oversized volumes.

#4 Bloemenfantasieën en luipaardprints

De modecollectie van Diesel voor herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Diesel

Deze collectie staat letterlijk stijf van de bloemenfantasieën voor gedrapeerde mini- en maxijurken. Bloemen- en luipaardprints lopen vaak in elkaar over.

#5 3D Eco bontjassen en knitwear

De modecollectie van Diesel voor herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Diesel

Maar het zijn vooral de creaties in ecobont en de rafelige knitwear die deze collectie kenmerken. De volumes zijn groot, creatief en gedurfd. Het dubbelgeverfde nepbont is bedekt met breisels waardoor je een 3D effect krijgt.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS