Grandmacore is een supermodetrend voor herfst winter 2024 2025. Photo courtesy of Prada

Het is weer zover. De granny-look is terug. Dit keer in een chiquere en strengere versie dan de granny vintage boho-look van Alessandro Michele voor Gucci in 2015/2016, een look die Michele, toen net nieuw bij Gucci, in één klap beroemd maakte. De Grandmacore voor herfst winter 2024 2025 staat in het teken van vintage en haalt inspiratie uit – je raadt het al – de garderobe van oma. Maar dan wel die voor formele gelegenheden. Vergeet die gezellige ‘kacheltjes’-look.

De trend was te zien op verschillende catwalks tijdens modeweken, waaronder Milaan en Parijs. Modehuizen als Chanel, Miu Miu en Prada (zie de foto’s) hebben elementen van deze stijl in hun collecties verwerkt en presenteerden creaties die de charme van het verleden oproepen met een eigentijdse twist. Ook de London Fashion Week ging op de vintage toer met traditionele stoffen en nostalgische silhouetten.

Zo creëer je een up-to-date granny-look

Maar hoe creëer je nu zo’n granny-look?

Ga voor retro silhouetten: Laat je inspireren door de jaren ’50 en ’60.

Laat je inspireren door de jaren ’50 en ’60. Zoek naar vintage items: Originele accessoires als tassen, maar ook bontjassen uit de vorige eeuw zijn perfect voor een actuele granny-look.

Originele accessoires als tassen, maar ook bontjassen uit de vorige eeuw zijn perfect voor een actuele granny-look. Handschoenen: Weet je nog dat oma altijd handschoenen droeg? Ga voor chique (nep)leren handschoenen.

Weet je nog dat oma altijd handschoenen droeg? Ga voor chique (nep)leren handschoenen. Platte schoenen: Draag platte en comfortabele schoenen, zoals loafers, dikke laarzen of zelfs gemakkelijke pantoffels, onder rokken. Het is misschien even wennen, maar het is wel héél ‘granny-chic’.

Draag platte en comfortabele schoenen, zoals loafers, dikke laarzen of zelfs gemakkelijke pantoffels, onder rokken. Het is misschien even wennen, maar het is wel héél ‘granny-chic’. Rokken tot over de knie: Rechte rokken tot over de knie zijn perfect voor een Grandmacore-look.

Rechte rokken tot over de knie zijn perfect voor een Grandmacore-look. Haal je twinset weer tevoorschijn: Draag een mooi truitje met daarover een bijpassend vestje op een rechte rok of mooie pantalon.

Draag een mooi truitje met daarover een bijpassend vestje op een rechte rok of mooie pantalon. Ceintuur in je taille: Een ceintuur in je taille is vrouwelijk en granny-chic.

Een ceintuur in je taille is vrouwelijk en granny-chic. Accessoires: Speel met vintage accessoires als broches, parelkettingen, sjaals en oversized brillen.

Tips om de granny-look te omarmen:

Plunder oma’s en moeders kledingkast: Ga op zoek naar unieke items; vintage vondsten kunnen ongelooflijk stijlvol en uniek zijn.

Ga op zoek naar unieke items; vintage vondsten kunnen ongelooflijk stijlvol en uniek zijn. Mix modern met vintage: Combineer vintage items met hedendaagse kledingstukken voor een spannende en eigentijdse mix. Draag bijvoorbeeld een vintage vest met moderne high-waisted jeans.

Combineer vintage items met hedendaagse kledingstukken voor een spannende en eigentijdse mix. Draag bijvoorbeeld een vintage vest met moderne high-waisted jeans. Speel met kleuren: Hoewel aardse tinten populair zijn, moet je niet bang zijn voor felle kleuren of opvallende patronen. Zo hield oma van rode accessoires.

Hoewel aardse tinten populair zijn, moet je niet bang zijn voor felle kleuren of opvallende patronen. Zo hield oma van rode accessoires. Investeer in items van kwaliteit: Overweeg om basics zoals een lange wollen jas, een kabeltrui of een vintage-geïnspireerde jurk aan je collectie toe te voegen.

Overweeg om basics zoals een lange wollen jas, een kabeltrui of een vintage-geïnspireerde jurk aan je collectie toe te voegen. Personaliseer je look: Voeg je eigen draai toe door moderne accessoires of statement items op te nemen die jouw stijl weerspiegelen, zoals een trendy handtas of hedendaagse sieraden.

Waar deze trend te vinden is

Beroemdheden zoals Taylor Swift, Billie Eilish en Emma Chamberlain, maar ook Bella Hadid, worden vaak gespot in granny-outfits. Het is mede dankzij deze influencers dat de granny-trend weer populair is onder de jongere generaties.

