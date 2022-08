Eigenlijk weten we het allemaal al: na de zomervakantie heeft onze huid extra aandacht nodig. Vooral hydrateren is erg belangrijk.

Je huid na de zomervakantie extra hydrateren is dé anti-aging must

Wil je je huid lang mooi en jong houden, dan zit er maar één ding op en dat is: er dagelijks goed voor zorgen. Huidverzorging is echt iets dat elke dag terugkomt. Alleen als je heel consequent bent, zal je huid baat hebben bij de huidverzorgingsproducten waarin je geïnvesteerd hebt.

Na de zomer – en vooral na een zonvakantie – is het helemaal alle zeilen bijzetten. Hydrateren is dan de grote anti-aging must. Tijdens het warme seizoen heeft onze huid het zwaar te verduren gehad van direct zonlicht (UV) en hoge temperaturen. We hebben ook meer getranspireerd dan in andere seizoenen. Het zijn allemaal factoren die je huid uitdrogen. Voeg daar nog de airconditioning aan toe die steeds vaker in winkels maar ook in woonhuizen (om het nog maar niet te hebben over kantoren en andere bedrijfsruimtes) aanwezig is. Geen wonder dat onze huid schreeuwt om vocht.

Om het vochtgehalte in je huid weer op peil te krijgen, of te houden, moet er dagelijks gesmeerd worden. Soms zelfs is één keer per dag niet genoeg. Verder heeft je huid ook na elke douche een hydraterende crème nodig. Is je huid erg droog dan kun je je huid zelfs vòòr het douchen incrèmen of aan badwater badolie toevoegen.

In principe is een basic (en niet al te dure) crème op basis van petrolatum (bijvoorbeeld vaseline), urea of glycerine al voldoende. Deze stofjes zorgen er vooral ook voor dat je huid niet verder uitdroogt. Ook plantaardige oliën als jojobaolie of simpelweg olijfolie zijn een weldaad voor de droge huid.

Om je huid extra te verwennen kun je kiezen voor een product op basis van hyaluronzuur, een goede vochtvasthouder die vaak in combinatie met glycerine komt. Ook antioxidanten als vitamine C en vitamine E of het coenzyme Q10 helpen bij zonschade en kunnen vroegtijdige huidveroudering vertragen.