Doe mode inspiratie op voor jouw nieuwe lente look

Op zoek naar inspiratie voor jouw lente look (voor de Pasen)? Laat je inspireren door deze streetstyle outfits, gespot in Parijs.

Lente looks voor de Pasen en voorjaar 2024. Foto Charlotte Mesman

Als we op de weerberichten mogen afgaan worden het een zachte doch grijze en natte Paasdagen. Niets aan te doen! Of toch wel. Hul je in een feestelijke lente look voor het ultieme Paas- en lentegevoel.

Geel, groen, paars, wit of een combinatie van deze kleuren zijn natuurlijk bij uitstek Paasachtig, en dan het liefst in felle versies. Net zoals de tulpen en andere bloemen uit bol die op dit moment de velden kleur geven. Helemaal goed, maar weet wel dat extreem felle en primaire kleuren dit seizoen wat minder populair zijn.

Qua groentinten gaan we vooral olijfgroen en saliegroen zien, met hier en daar een frisse mintgroene kleur. De geeltinten zijn een zachte vanille(ijs)kleur (Givenchy) of juist meer een mosterdkleur (Miu Miu). Dat neemt niet weg dat je je natuurlijk wel in felle, lenteachtige tinten mag kleden, ook al is de trend wat meer ingetogen. Dat werd ook tijdens de modeweken bewezen.

Drie lente looks van de Paris Fashion Week

Deze drie streetstyle looks van de Paris Fashion Week laten zien hoe je ook zonder de klassieke voorjaarskleuren feestelijke lente outfits bij elkaar kunt halen.

Zilver

Lente looks voor de Pasen en voorjaar 2024. Foto Charlotte Mesman

Zilver is, net zoals vorig jaar zomer, nog steeds je van het. Dus haal die zilverkleurige broek die je het vorige seizoen droeg, maar weer tevoorschijn en combineer ‘m met een kraakheldere witte blouse (met een zwart colletje tegen de kou). Of ga voor een zilverkleurige rok. Kortom, ga voor een zilverachtige Paaslook.

Marine look (maar dan anders)

Lente look voor de Pasen en voorjaar 2024. Foto Charlotte Mesman

Een hot item voor deze lente is de bermuda. Wijd dit nieuwe kledingstuk tijdens de Pasen in, desnoods met hoge laarzen eronder. Combineer de broek heel klassiek met een blauw-met-witte streeptrui en geef het geheel dan een moderne twist mee met een leren jasje. Supercool!

Figure hugging jurken

Lente look voor de Pasen en voorjaar 2024. Foto Charlotte Mesman

Langzaam maar zeker worden de silhouetten weer strakker. Heb jij zin om er nu al mee te experimenteren, draag je lange (en lichte!) jurk dan met lichtgekleurde items die je tegen de toch nog lage temperaturen beschermen. Denk aan lichtleren laarzen en een lichtleren jack zoals op onze streetstyle foto. Het mag dan nog vroeg in het voorjaar, je kunt al veel meer aan dan je denkt.

