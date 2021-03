Lente recept. Omelet met paprika in de oven

Mislukken jouw omeletten ook altijd? Krijg je ze niet luchtig en hoog? Bak je omelet in de oven!

Een omelet die eruit ziet als een taart? Daar word je blij van! Bak je omelet in de oven. Voor extra kleur (en vitamientjes) bak je groenten mee. Voor extra pit kun je er gemalen kaas aan toevoegen. Deze omelettaart is in een handomdraai gemaakt en ontzettend lekker!

Ingrediënten voor 4 tot 6 personen

1 rode paprika of een andere groente

extra vergine olijfolie

6 eieren

zout

Ook nodig

een ovenbestendige ronde schaal of een kleine bakvorm (met een diameter van circa 15 tot 18 centimeter)

Bereiding

Was de paprika, verwijder de zaadlijsten en zaadjes en de paprika in stukjes. Verhit een koekenpannetje met een heel klein beetje olijfolie en bak de paprika erin. Verhit de paprika eerst op een levendig vuur (zonder dat de paprika aanbrandt), breng op smaak met zout en laat nog ongeveer 10 minuten doorsudderen met een deksel op de pan.

Klop de eieren en een snufje zout met een garde op tot een luchtige schuimige massa. Bekleed een ronde, ovenbestendige schaal of een kleine ronde bakvorm met bakpapier. Bedek de bodem met de paprika en schenk de opgeklopte eieren erop.

Bak de omelet in een voorverwarmde oven op 180 °C in circa 20 minuten goudbruin. Laat de omelet afkoelen alvorens uit het bakpapier te verwijderen.

Serveer de omelet in z’n geheel of snijd er voor elke tafelgenoot een punt van. Heerlijk als lunch of als onderdeel van het diner, maar ook ontzettend lekker bij het aperitief.

