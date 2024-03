De meest trendy en exclusieve sneakers op dit moment

Schoenen kunnen de show stelen en zetten de puntjes op de i van jouw outfit. Het is daarom ook niet zo gek dat je graag veel aandacht wil schenken aan wat voor schoenen jij draagt. Ben je op zoek naar een nieuw paar sneakers en wil je meegaan met de trend van dit moment? Dan kun je de onderstaande tekst eens lezen, want wij zetten een aantal trendy en exclusieve sneakers voor je op een rij.

Terug in de tijd

Je ziet steeds vaker dat trends van vroeger terugkeren. Op het gebied van interieur, maar ook zeker op het gebied van fashion. Ook wat betreft schoenen komen de old skool exemplaren weer om de hoek kijken. Zo heb je bijvoorbeeld de skate schoenen die opnieuw hun intrede maken, maar je hebt ook schoenen die altijd wel een trend lijken te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de altijd trendy Nike Air Max, die zowel lekker lopen als zeker echte eyecatchers zijn. Je kunt de Air Max in principe combineren met iedere outfit: onder een spijkerbroek, een wijde broek of zelfs onder een jurkje.

Met een kleurtje

Om wat meer vrolijkheid aan jouw outfit toe te voegen, kunnen sneakers met een kleurtje ook zeker niet ontbreken in jouw schoenenkast. Zo kun je kiezen voor sneakers met een opvallende kleur, maar je kunt ook kiezen voor een elegante, trendy sneaker met een vleugje kleur. Je hebt natuurlijk ook witte sneakers waar een klein beetje kleur in is verwerkt, maar je hebt ook sneakers die allerlei kleuren bevatten. Het is maar net hoe opvallend jij het wil: er is altijd wel een exclusieve sneaker te vinden die voldoet aan jouw wensen als je kijkt bij Slick Sneakers.

Dad sneakers

Je ziet het steeds vaker: sneakers met een wat grove zool. Deze sneakers staan ook wel bekend als de dad sneaker. Deze sneakers zijn ook een echte trend op het moment. Een dad sneaker kun je perfect combineren met een baggy outfit, maar zal ook goed staan onder een wat strakkere spijkerbroek of een pantalon. Met dad sneakers geef je net dat ene vleugje stoerheid aan jouw outfit mee.

Tips om zuinig om te gaan met je exclusieve sneakers

Als je een mooi paar exclusieve, trendy sneakers hebt gevonden, is het natuurlijk fijn om te weten hoe je hier zo zuinig mogelijk mee om kunt gaan. Door er zo zuinig mogelijk mee om te gaan, kun je er ook des te langer van genieten – en dat is natuurlijk wel iets wat je wil met trendy en exclusieve sneakers.

Tip 1: Schoon houden

Trendy sneakers trekken de aandacht, en dan wil je natuurlijk wel dat ze de aandacht op de juiste manier trekken. Zo moeten de sneakers natuurlijk niet vies zijn. Zorg er daarom voor dat je de schoenen schoonmaakt als dat nodig is en spuit de sneakers van tevoren in. Houd hierbij wel rekening met het materiaal van de schoenen. Ook kun je de veters eens wassen, vooral als deze wit zijn, zul je al meteen een verschil zien en zullen de sneakers ook anders ogen.

Tip 2: Kijk naar de gelegenheid

Als je een outfit gaat samenstellen, wordt er natuurlijk altijd gekeken naar de activiteiten die er op die dag gaan plaatsvinden. Houd hierbij ook rekening met jouw schoenen. Ga je bijvoorbeeld winkelen of naar vrienden? Dan kunnen jouw gloednieuwe sneakers natuurlijk niet ontbreken. Maar als je gaat sporten, naar een festival gaat of door het bos gaat wandelen, is het slim om eens twee keer na te denken voordat je jouw trendy sneakers gaat dragen. Van dit soort activiteiten zullen jouw sneakers niet heel blij worden, namelijk.