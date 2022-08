Coltruien worden een hotte modetrend voor winter 2022 2023

De nieuwe wintertruien. De coltrui komt terug. Photo courtesy of Prada, Michael Kors, Dsquared2, Max Mara, Missoni

Een paar goede wintertruien maken steevast deel uit van je basisgarderobe. De modetrends voor herfst winter 2022 2023 maken het er ons gemakkelijk op want we mogen klassiekers zijn weer van harte welkom.

De nieuwe wintertruien. De coltrui komt terug. Photo courtesy of Max Mara

Zo zagen we op de catwalk van Max Mara een camelkleurige coltrui voorbijkomen. De mouwen waren bewerkt maar voor de rest is dit toch echt wel een top klassieker, iets waar we altijd iets aan hebben.

Effen coltruien in gedekte kleuren lijken deze winter de voorkeur te hebben. We noemden camel al. Maar bruintinten komen terug. Maar er zijn natuurlijk ook fantasieën. Bij Missoni zagen we de overbekende ‘Missoniaanse’ patronen langskomen. Bij Dsquared2 zagen we een moderne variant op de streeptrui.

De nieuwe wintertruien. De coltrui komt terug. Photo courtesy of Missoni

Qua lengtes mag werkelijk alles. Van crop trui met col tot vrij lang, zoals bijvoorbeeld bij Michael Kors. Ook over de manier waarop we de nieuwe coltruien gaan dragen, bestaat geen eensgezindheid. De trui mag net zo goed in je broek (zie Max Mara) als erover (zie Michael Kors).

Om het nog maar niet over de combinaties te hebben. Een blik op de catwalkfoto van Prada vertelt je eigenlijk al alles. Want wie zou het in z’n hoofd halen om een rok die toch wel heel feestelijk overkomt met een effen klassieke wintertrui te combineren? Prada natuurlijk. En deze winter ook jij!

De nieuwe wintertruien. De coltrui komt terug. Photo courtesy of Prada

Een andere klassieker die weer terug in beeld komt, is het strakke jaren ’70 coltruitje met mooi aansluitend colletje dat je werkelijk overal onder kunt dragen. Ook dit truitje komt weer terug.

Bij Prada bijvoorbeeld zagen we het in het wit (met logo) voorbijkomen. Het werd daar onder een klassieke trui met ronde hals geshowd en is duidelijk bedoeld als ‘accessoire’, als verfraaiing van de look.

Dus kijk je garderobe er maar eens op na en haal al die coltruien maar weer tevoorschijn. Ze zijn weer in de mode!