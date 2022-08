Deze kapsels met ontelbare haaraccessoires zijn supercool

Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Streetstyle bij Gestuz

Tijdens de Copenhagen Fashion Week spotten we een wel heel bijzonder kapsel met ontelbare zilverkleurige haarclips die dicht bij elkaar over het hele hoofd waren geplaatst. Het geheel zag er een beetje uit als een soort – tja, hoe noem je zoiets? – metalen helm (?). De speldjes waren in nette rijen aangebracht wat voor een patroon zorgde. Aan de zijkant prijkte tenslotte het overbekende driehoekje van Prada.

Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Streetstyle bij Gestuz

Dit soort kapsels die zijn overladen met haaraccessoires beloven een echte haartrend voor herfst winter 2022 2023 te worden. In Milaan experimenteerde de jonge en talentvolle hair stylist Gaja Curletto al meerdere malen met dergelijke looks. Zo stylede zij het lange haar van influencer Samantha De Reviziis glad naar achteren en bedekte zij vervolgens Samantha’s hele hoofd met love stickers. Het geheel zag er vanuit de verte een beetje uit als een badmuts met bloemen van weleer.

Haaraccessoires herfst winter 2022 2023. Samantha De Reviziis. Haar Gaja Curletto. Foto Charlotte Mesman

Een andere hair look die ook uit de koker van Gaja Curletto komt, is een vlechtkapsel dat helemaal is versierd met haarpiercings.

Hairstyling ideeën en haartrends Milan Fashion Week 2022. Op deze foto Karina Nigay

Maar Gaja is niet de enige die met ongebruikelijke haaraccessoires speelt. Influencer Karina Nigay presenteerde ze tijdens de Milan Fashion Week met een paardenstaartkapsel waarin aan de bovenkant verspreid over het hoofd vijf goudkleurige schakelkettingen waren vastgezet. De kettingen waren vervolgens om de paardenstaart gedraaid waar ze één grote kluwen van schakelkettingen vormden.

Haaraccessoires herfst winter 2022 2023. Foto Charlotte Mesman

Wat we hiermee kunnen? Een heleboel! Denk eens out of the box. Gebruik je haaraccessoires op een ongebruikelijke manier (grote hoeveelheden ervan bijvoorbeeld) of experimenter met voorwerpen (love stickers!) die helemaal niet met haar te maken hebben. We dagen je uit!