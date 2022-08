Zo is je grijze haar op z’n mooist. 12x Tips. Photo courtesy of Valentino Haute Couture herfst winter 2022 2023

De afgelopen tijd was er veel om grijs haar te doen. Dit kwam ook omdat de haarkleurtrends voor 2022 grijs haar heel populair hebben gemaakt. Inmiddels is de storm een beetje gaan liggen.

De kunstmatig grijs geverfde hoofden die we aan het begin van het jaar zagen, zijn uit het straatbeeld verdwenen maar we hebben er wel iets aan overgehouden: we hebben geleerd om natuurlijk grijze haar te omarmen.

We zijn ook heel wat wijzer geworden als het op de verzorging van grijs haar aankomt. We weten beter hoe we ermee moeten omgaan. We zetten de dingen nog even op een rijtje.

1. Volgens de experts ben je pas echt aan natuurlijk grijs haar toe als het merendeel van je haar grijs is. Als indicatie wordt wel voor 80% grijze haren aangehouden.

2. Haarverf laten uitgroeien om over te stappen op natuurlijk grijs is vaak niet altijd even gemakkelijk omdat je met een groot kleurverschil (uitgroei) wordt geconfronteerd. Er zijn twee manieren die het makkelijker maken: 1) je haar korter knippen, 2) je grijze uitgroei laten low en high lighten zodat de uitgroei minder zichtbaar maar nog wel natuurlijk is.

3. Low en high lighten is overigens altijd mooi op natuurlijk grijs haar omdat het diepte geeft. Voor wie het niet weet, low lighten is het tegenovergestelde van high lighten. Er worden dus donkerdere ‘strepen’ in je haar gezet. Meestal is dat twee of drie toonaarden donkerder. Mooie kleuren voor grijs haar zijn karamel of espresso.

4. In plaats van low of high lights – vaak een kostbare zaak – kun je ook kiezen voor een lichte pastel, bijvoorbeeld lavendel of zachtroze. Dit is gemakkelijk zelf thuis te doen.

5. Als je zelf thuis wilt low of high lighten (iets wat eigenlijk meer kapperswerk is), beperk je dan tot de lokken rond je gezicht (face framing). Gebruik een grove kam om de haarverf door je haar te halen.

6. Gebruik een zilvershampoo om het natuurlijke geel van grijs haar tegen te gaan.

7. Supertip van mijn 90-jarige tante: gebruik een flinke hoeveelheid zilvershampoo voor een geraffineerde lavendelkleur. Bouw het langzaam op (hoeveelheid en intrektijd) totdat je de ideale kleur hebt gevonden.

8. Grijs haar is anders van structuur en pluist eerder. Gebruik daarom een anti-frizz conditioner en stem ook je haarstylingsproducten erop af. Hydrateren is het sleutelwoord. Pamper je haar regelmatig met een masker.

9. Vraag je kapper om een gloss behandeling. Zo ziet je grijze haar er top uit!

10. Heb je lang grijs haar, föhn het dan mooi glad zodat het er chic en geordend uitziet.

11. Zit je nog ver onder 80% grijze haren maar wil je niet verven, ga dan voor grey blending, een geraffineerd samenstel van low lights en high lights waarin je eigen grijze haren harmonieus opgaan. Voordeel van grey blending boven verven is dat je minder snel uitgroei hebt. Een nadeel is – we zeiden het al – dat het arbeidsintensief is, en daar hangt een prijskaartje aan.

12. Pas je wenkbrauwen aan aan je (nieuwe) grijze haar. Vaak mogen ze wel wat donkerder.

13. Zet je look luister bij met zilverkleurige pailletten (zoals op de catwalk van de haute couture show van Valentino voor herfst winter 2022 2023) en fonkelende oorbellen.