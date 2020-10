Liefde. Weet jij wat de menopauze met jouw liefdesleven tussen de lakens doet?

Dames, opgelet! We hebben goed nieuws voor jullie: anders dan er wel gedacht wordt, maakt de menopauze niet per se korte metten met je liefdesleven tussen de lakens. Met andere woorden: het is helemaal niet gezegd dat het verstrijken van de jaren zonder meer gelijk staat aan een afname van zin in een goeie stoeipartij en minder plezier in bed!

Afgelopen september (2020) presenteerde de North American Menopause Society (yep, er bestaat zoiets dergelijks!) de resultaten van een onderzoek waarin het intieme liefdesleven van vrouwen van middelbare leeftijd werd geanalyseerd. Aan het onderzoek namen 3200 vrouwen deel. Er werd rekening gehouden met het opleidingsniveau, de burgerlijke staat, de body mass index (BMI), de menopauze, eventuele verschijnselen als opvliegers en droogheid, en vele andere elementen die bijdragen om een totaalplaatje te krijgen.

Uit het onderzoek kwamen drie duidelijke categorieën naar voren:

Voor 45% van de vrouwen speelt het liefdesleven tussen de lakens tot de middelbare leeftijd een belangrijke rol maar met het verstrijken van de jaren wordt dat minder.

Voor 27% – en dit is het goede nieuws – van de vrouwen blijft het liefdesleven tijdens en na de menopauze even belangrijk als voorheen.

Ook voor de resterende 28% verandert er tijdens en na de menopauze maar weinig, met dat verschil dat het liefdesspel voor hen al vòòr de menopauze van ondergeschikt belang was.

De menopauze en het verstrijken van de jaren hebben dus wel een impact op ons liefdesleven maar die is minder groot dan we denken. Het zou te simpel zijn om het verlies aan zin en genot zonder meer te wijten aan onze leeftijd. Zo komt uit het voornoemd onderzoek bijvoorbeeld ook naar voren dat depressie alle zin in een stoeipartij kan weghalen. Verder wijst het onderzoek uit dat vrouwen met een hoger opgeleid niveau meer voldoening uit het liefdesleven halen. Om maar te zeggen dat er veel meer factoren in het spel zijn dan je geboortejaar.

De nieuwigheid die uit het onderzoek naar voren komt, is dus dat – anders dan in wetenschappelijke kringen (en in de wandelgangen) wel gedacht werd – het afnemen van zin en genot (om het zo maar te noemen) niet direct gelinkt is aan leeftijd, ook is speelt het verouderingsproces natuurlijk wel een bepalende rol in het totaalplaatje. Meer dan een kwart van de vrouwen die deelnamen aan het onderzoek bleek ook na de menopauze en ondanks het voortschrijden van de jaren in gelijke mate als voorheen te genieten van het liefdesleven tussen de lakens.

TRENDYSTYLE