Dit zijn de coolste denim trends van de Copenhagen Fashion Week zomer 2023

Doe inspiratie op voor jouw mode look voor het nieuwe seizoen van de streetstyle tijdens de Copenhagen Fashion Week. Alleen al het spijkergoed dat we zagen langskomen, is té gek.

Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023. Streetstyle bij Holzweiler

De Copenhagen Fashion Week is uitgegroeid tot een Walhalla voor de streetstyle mode. Je ziet er de coolste looks voorbijkomen. Alleen al op het gebied van spijkergoed viel er tijdens de Copenhagen Fashion Week voor zomer 2023 van alles te beleven.

We zetten de denim trends die we spotten voor je op een rijtje. Je mag ervan uitgaan dat dit de trends voor het komende winterseizoen 2022 2023 gaan worden.

Spijkerrokken

Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023. Ph. Anastasia Fedoseeva. Streetstyle bij Berner Kuhl

De lange spijkerrok is tegenwoordig weer enorm populair, vooral de modellen met hoge split. Maar ook superkorte spijkerrokjes (met een knipoog naar de jaren ’90) mogen tegenwoordig weer. En anders is er altijd nog de lengte tot op de knie. Dit is verreweg de meest elegante lengte. We zagen ‘m in Kopenhagen in een gérende versie.

Spijkerbroeken

Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023. Streetstyle bij Gestuz

De rechte jaren ’80 spijkerbroek met hoge taille is op z’n retour. De tailles worden lager, de broeken zijn wijd met extralange pijpen. Cargo modellen zijn ook hot. Jaren ’70 broekjes met uitlopende pijpen zijn opnieuw van de partij. Een enkel broekje was strak met hoge taille en een elegante uitstraling. Ook de vintage look is niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Scheuren, gaten, het mag allemaal.

Gekleurde denim

Een trend die op dit moment helemaal hot is, is gekleurde denim: roze, geel, groen, paars. Je kunt het zo gek niet bedenken of het bestaat (en het is hot).

Double denim

Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023. Streetstyle bij Holzweiler

Double denim is ook nog steeds enorm in trek. Meestal zien we dit soort setjes in de vorm van denim broekpakken (spijkerbroek plus spijkerjack) maar tijdens de Kopenhagen Fashion Week zagen we ook andere varianten zoals de lange denim kokerrok met spijkertop en spijkerjasje met spijkerbloem.

Spijkerjacks

Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023. Streetstyle bij Holzweiler

Het jaren ’80 spijkerjack is terug van weggeweest, en voor een jaren ’80 look draag je het nu eens niet gecombineerd met eenzelfde broek. Ook spijkergilets doen het goed. Die draag je te kust en te keur.

Spijkerpumps

Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week SS 2023. Streetstyle bij Baum und Pferdgarten

Wil je je denim look helemaal denim maken, haal er dan ook nog eens spijkerpumps bij zoals we dat tijdens de Copenhagen Fashion Week zagen.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en doe alvast inspiratie op voor jouw mode look voor het nieuwe seizoen.