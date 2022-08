De long bob is de grootste haartrend voor herfst winter 2022 2023

Kapseltrends herfst winter 2022 2023. Halflange kapsels. Photo courtesy of Valentino

In de haartrends voor herfst winter 2022 2023 zien we een terugkeer naar natuurlijke haarsnitten en kapsels. Als je even terugblikt in de tijd, dan begrijp je meteen ook waarom.

De afgelopen seizoenen hebben we op kapselgebied ontzettend veel nieuwe en vrij extreme trends voorbij zien komen. Het begon allemaal op de internationale catwalks vlak voor de Covid epidemie en begin 2022 bereikten we qua ‘uitzonderlijke’ haartrends een piek.

Denk hierbij aan mullets (matjes), laagjeskapsels, shags, wolf cuts, octopus cuts, extra lang haar. We hebben van alles voorbij zien komen.

Maar, zoals altijd, maken de trends slingerbewegingen. Het is dan ook meer dan logisch dat we nu weer terugkeren naar uiterst natuurlijke coupejes.

Wat verder opmerkelijk is, is dat de haartrends van de afgelopen jaren (we durven bijna te zeggen: van de afgelopen tien jaren), steeds een constante vertonen, en dat is: de populariteit van halflang haar. Ook voor herfst winter 2022 2023 staan bob en lob kapsels weer volop in het middelpunt.

Halflang blijft de favoriete haarlengte, en de kapsels die we gaan zien zijn gewoon op één lengte geknipt. Ook op de catwalks, zoals bij Valentino, zagen we dit soort coupes volop voorbij komen. Je draagt deze haarlengte met wat beweging, steil of met een wet look.

Een andere trend die we je signaleren, is de scheiding. De afgelopen seizoenen zagen we niet anders dan middenscheidingen. Naar verwachting gaat daar in de haartrends voor herfst winter 2022 2023 verandering in komen. Middenscheidingen zijn nog steeds hot, maar de zijscheiding komt terug.