Vitamine A zou je huid zelfs verjongen maar waar moet je op letten? Foto ADVERSUS

De lofzang op vitamine A in de skincare wereld is groot. Het staat bekend als hét anti-aging stofje maar ook als probaat middel tegen acne. Iedereen wil dit ingrediënt wel in zijn of haar huidverzorgingscrème hebben. Deze weldaden worden allemaal aan vitamine A toegedicht:

het normaliseert de celfunctie, zorgt er zelfs voor dat de huidcellen zich sneller vernieuwen, en gaat daarmee voortijdige huidveroudering tegen, het zou zelfs huidverjongend zijn!;

rimpels en fijne lijntjes worden aanzienlijk minder diep;

het repareert zonschade;

vitamine A zou ook tegen zonschade beschermen omdat het het proces van collageenafbraak stopt (maar het is geen vervanging van je antizonnebrandcrème);

het is een antioxidant en bestrijdt als zodanig vrije radicalen in de huid;

vitamine A is bij uitstek het middel tegen acne en rosacea omdat het de olie/talgproductie in de huid balanceert;

het stimuleert de aanmaak van collageen en elastine waardoor je huid langer elastisch blijft;

het helpt om het vochtniveau in je huid op peil te houden;

het kan pigmentvlekken minder zichtbaar maken;

je krijgt er een stralende huid van.

Beter kan niet, toch? Maar er zijn wel een paar dingetjes die je moet weten.

Vitamine A is alleen effectief voor je huid in de vorm van vitamine A-zuur. En dit bemoeilijkt één en ander. Want òf je smeert met een crème die deze werkzame stof al ‘kant-en-klaar’ bevat, òf je smeert met een crème die een vitamine A-derivaat (een of andere vorm van vitamine A) bevat dat door je huid kan worden omgezet in vitamine A-zuur.

Anders gezegd: er zijn skincare producten die vitamine A-zuur bevatten, zoals producten op basis van tretinoïne of adapaleen, maar deze producten zijn alleen op recept verkrijgbaar omdat er bijwerkingen als irritatie, roodheid en schilferige huid kunnen optreden. Ook kan acne in de eerste weken verergeren. Allemaal redenen om producten onder toeziend oog van een arts te gebruiken.

Maar er zijn ook crèmes, en die zijn wel verkrijgbaar, met vormen van vitamine A die wel vrij verkrijgbaar zijn. Deze vormen worden door de huid omgezet in vitamine A-zuur. Soms kunnen daar meerdere stappen overheen gaan en dat komt de effectiviteit ervan niet ten goede. De meest populaire, of in ieder geval bekende vorm is retinol.

Een nadeel van deze vormen van vitamine A, die dus door de huid in vitamine A-zuur moeten worden omgezet, is dat de concentraties vaak laag zijn en de formules heel onstabiel. Bij blootstelling aan lucht of zonlicht kunnen ze hun werking al verliezen. Ze zijn dan ook maar beperkt houdbaar (bewaar ze koel!) en er wordt zelfs aangeraden om ze alleen ’s avonds te gebruiken omdat zonlicht de werking wegneemt.

En dan is er nog iets: er gaat flink wat tijd overheen voordat je de eerste resultaten van vitamine A op je huid ziet (dit geldt zowel voor de middeltjes op doktersrecept als voor de skincare producten die vrij verkocht mogen worden). Pas na één à twee maanden zul je er iets van gaan zien.

Maar al met al lijkt het ons toch de moeite waard. Besluit je om tot aankoop van een crème met vitamine A over te gaan, verdiep je dan eens in de verschillende vormen, en ga niet zomaar voor retinol omdat dat de bekendste vorm is. Op internet is er veel over te lezen. Een mooie huid is ook: kennis van zaken!