De ondergoedtrends van nu zijn stijlvol, cool en comfortabel

In de steeds veranderende wereld van mode heeft het alledaagse damesondergoed opvallende ontwikkelingen doorgemaakt. De dagen dat comfort en stijl elkaar uitsloten, zijn voorbij. De duidelijke scheiding tussen lingerie voor speciale gelegenheden (de klassieke setjes in kant of zijde) en alledaags ondergoed (degelijk en saai) is vervaagd. Tegenwoordig dragen we elke dag ondergoed dat comfortabel is, maar waar we ook nog eens blij van worden. Van strak naadloos ondergoed tot trendy boxershorts, we hebben nog nooit zoveel keuze gehad. Dit zijn trends voor ondergoed voor vrouwen waar je elke dag goed mee wegkomt.

#1 Naadloos ondergoed

Naadloos ondergoed is een onmisbaar deel van onze garderobe geworden. De vrijwel onzichtbare slipjes doen het perfect onder strakke of doorzichtige kleding of materialen die tekenen (denk aan een slipdress). Ook de pasvormen en afwerkingen van bh’s zijn steeds geraffineerder en bieden niet alleen comfort, maar zorgen er ook voor dat je kleding perfect valt.

#2 Boxershorts voor vrouwen

Boxershorts zijn niet meer alleen voor de heren weggelegd. Deze comfortabele shorts zijn supertrendy. Je kunt erin slapen, maar ze zijn ook cool om in te loungen. Steeds meer merken, denk bijvoorbeeld aan O’Neill of Björn Borg, hebben boxershorts in hun assortiment. Ze komen in verschillende kleuren, fantasieën en materialen. Keus te over!

#3 Strings en Brazilian slips

Voor degenen die de voorkeur geven aan een gewaagdere look, bieden strings en Brazilian slips een ondeugend alternatief. Deze slipjes zijn aan de achterkant smaller gesneden, waardoor ze niet tekenen. De trend van het moment is: modellen met een elastische band met multilogo, denk aan Calvin Klein. Behalve de klassieke kleuren komen deze modellen tegenwoordig ook in felle kleurtjes en pastels.

#4 Hipsters en high-waisted onderbroeken

Hipsters en high-waisted ondergoed hebben de afgelopen jaren een aanzienlijke comeback gemaakt. Deze stijlen bieden een flatterende pasvorm voor alle lichaamstypes. De hoge taille biedt extra ondersteuning (lees: een plattere buik!) en is een boost voor je zelfvertrouwen. Dit soort onderbroeken is ideaal in combinatie met de modieuze high-waisted jeans of rokken die momenteel in de mode zijn.

#5 Sportbeha’s en bralettes

Nu athleisure-kleding de modewereld blijft domineren, zijn sportbeha’s en bralettes steeds populairder geworden. Deze comfortabele, ondersteunende tops zijn perfect voor dagelijks gebruik en bieden een relaxte, casual look. Merken als Calvin Klein hebben op deze trend ingespeeld en hebben stijlvolle bralettes ontworpen die zelfs als bovenkleding of als onderdeel van een gelaagde look kunnen worden gedragen.

#6 Underwear als outerwear

Een laatste trend die we eigenlijk hierboven al signaleerden, is dat ondergoed steeds meer als outerwear wordt gedragen. Dat geldt niet alleen voor bh’s en bralettes maar ook voor onderbroeken! Deze trend werd gezet door Miu Miu en we blijven ‘m zien. Steeds vaker spotten we celebs en influencers in onderbroek in het straatbeeld. Wie durft?