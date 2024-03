Laat je inspireren door de unieke modestijl van stijlicoon Susie Bubble

Susie Bubble tijdens de Paris Fashion Week herfst winter 2024 2025. Foto Charlotte Mesman

Er zijn in influencers en influencers. Er zijn influencers die we eigenlijk alleen nog maar in kant-en-klare looks van de modehuizen zien, en er zijn influencers die uitgroeien tot stijliconen met een unieke stijl. In die laatste categorie valt Susie Bubble, ook bekend als Susanna Lau. Met haar feilloze gevoel voor mode en onwrikbare toewijding aan zelfexpressie is Susie Bubble een invloedrijke figuur in de modebranche. Haar stijl is uit duizenden herkenbaar. Het is haar signatuur.

Wie is Susie Bubble?

Susie Bubble bij Hermès tijdens de Paris Fashion Week herfst winter 2024 2025. Foto Charlotte Mesman

Susanna Lau, meer bekend als Susie Bubble, is een Britse modejournalist, consultant en styliste. Geboren en getogen in Londen, lanceerde Susie Bubble in 2006 een modeblog dat al snel populair werd vanwege haar frisse en innovatieve kijk op mode. Het trok de aandacht van lezers en mensen uit de branche. Dankzij Susie Bubble’s unieke perspectief en oog voor detail lukte het haar een ​​eigen niche te creëren in de modewereld.

De modestijl van Susie Bubble

Susie Bubble bij Miu Miu tijdens de Paris Fashion Week herfst winter 2024 2025. Foto Charlotte Mesman

Eén van de kenmerken van Susie Bubble’s modestijl is haar gewaagde benadering van het mixen en matchen van verschillende kleuren, prints, texturen en patronen. De it-girl combineert zonder blikken of blozen vintage kledingstukken met eigentijdse ontwerpen, waardoor onverwachte en visueel opvallende ensembles ontstaan. De eclectische mix van Susie Bubble toont haar creativiteit en bereidheid om te experimenteren, waardoor haar outfits echt uniek zijn.

Susies modieuze keuzes zijn ook uitzonderlijk als het op kleur aankomt. Ze omarmt levendige tinten en gebruikt ze om een ​​statement te maken. Of het nu een knalrode jas is of een paar felgele schoenen, Susie Bubble’s kleurcombinaties en -keuzes getuigen van haar onbevreesde benadering van zelfexpressie.

Susie Bubble bij Balenciaga tijdens de Paris Fashion Week herfst winter 2024 2025. Foto Charlotte Mesman

De modestijl van Susie Bubble bevat vaak eigenzinnige en ongewone elementen die speelsheid en persoonlijkheid aan haar outfits toevoegen. Ze mixt moeiteloos high fashion met streetwear, waarbij ze onverwachte accessoires en unieke silhouetten incorporeert.

Ze durft te experimenteren met statement accessoires en combineert verschillende silhouetten op een creatieve manier, zoals het dragen van een volumineuze rok met een strakke top of een oversized jas met een nauwsluitende broek. Deze onconventionele combinaties voegen een element van verrassing en originaliteit toe aan haar looks, waardoor ze echt opvallen in de modewereld.

Buitenissige modeaccessoires

Susanna Lau bij Nina Ricci tijdens de Paris Fashion Week herfst winter 2024 2025. Foto Charlotte Mesman

Niet alleen kiest Susie voor unieke en avant-gardistische outfits, ze maakt ze ook nog eens af met buitenissige modeaccessoires. Zo draagt ze vaak uitbundige hoofddeksels, zoals oversized strikken, bloemenkransen of unieke hoeden, om een speelse touch aan haar looks toe te voegen.

Ook staat ze bekend om het dragen van onconventionele schoenen, zoals chunky platform schoenen (zie haar streetstyle look bij Miu Miu), kleurrijke sneakers of versierde laarzen. Deze onverwachte schoenkeuzes dragen bij aan de eclectische mood van haar outfits.

Susie Bubble bij Chloe tijdens de Paris Fashion Week herfst winter 2024 2025. Foto Charlotte Mesman

Susie Bubble omarmt ongebruikelijke tassen met unieke vormen, texturen en versieringen. Ze kan worden gezien met een tas in een grappige vorm, een transparante acryl clutch of een tas versierd met levendige patronen of eigenzinnige motieven.

Helemaal haar ding zijn speelse sokken en kousen. De stijlicoon verwerkt vaak gekke sokken en pantykousen in haar outfits, met gedurfde patronen, felle kleuren of onverwachte details. Ze gebruikt ze als een manier om een extra persoonlijke twist aan haar looks toe te voegen.

Onze it-girl draagt ook graag opvallende eyewear, zoals oversized zonnebrillen met unieke monturen, kleurrijke lenzen of ingewikkelde versieringen. Ook sjaals en ceintuurs zijn bij Susie nooit ‘normaal’. Kijk maar eens naar de nepbonten ceintuur die ze tijdens de afgelopen Paris Fashion Week (februari maart 2024) bij Nina Ricci droeg, of de goudkleurige sjaal met bontranden waarmee ze bij Hermès op de proppen kwam.

Susie Bubble bij Chanel tijdens de Paris Fashion Week herfst winter 2024 2025. Foto Charlotte Mesman

Zelfs als ze door een modehuis wordt gekleed – iets wat maar zelden voorkomt – maar afgelopen dinsdag zagen we haar bij de modeshow van Chanel dan toch in Chanel, drukt ze haar eigen stempel op de look.

Verlegen?

Wat Susie nog intrigerender maakt, is dat ze zichzelf niet zomaar geeft. Tijdens de modeweken glipt ze – voor zover dat lukt met haar extravagante outfits – maar al te graag ongezien door de mensenmassa. Je moet echt ogen in je achterhoofd hebben en héél hard rennen wil je haar fotograferen.

Invloedrijk

Als modejournalist en consultant maakt Susie Bubble zich vaak sterk voor opkomende en onafhankelijke ontwerpers. Ze zoekt actief naar nieuw talent en presenteert het aan een groter publiek, waardoor aandacht wordt besteed aan degenen die anders over het hoofd zouden worden gezien. Susie Bubble’s steun voor nieuwkomers in de fashion scene heeft niet alleen een belangrijke rol gespeeld in het vormgeven van de branche, maar is ook een integraal onderdeel geworden van haar modieuze identiteit.

Al met al is Susie toonaangevend in de modewereld. Ze lanceert alternatieve en avant-gardistische modetrends en inspireert modeliefhebbers om hun eigen unieke stijl te omarmen. Met haar gedurfde modieuze keuzes en onwrikbare toewijding aan zelfexpressie is ze een icoon in de modeminnende wereld.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren door haar uitzonderlijke looks.

