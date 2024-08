We hoeven gelukkig nog niet aan winterkleding te denken, maar we kunnen wel alvast experimenteren met de mode accessoires voor herfst 2024.

Deze mode accessoires voor herfst 2024 gaan we volop dragen. Photo courtesy of Chloé

Het nieuwe winterseizoen staat voor de deur. We hopen dat de zon nog lang zal schijnen en dat we niet meteen aan de winterkleding hoeven. In de tussentijd is het wel superleuk om alvast met de nieuwe mode accessoires experimenteren. Die zijn enorm cool! We lichten drie mode accessoires voor herfst 2024 uit die we volop gaan zien en dragen.

Zonnebrillen met gekleurde glazen

Deze mode accessoires voor herfst 2024 gaan we volop dragen. Photo courtesy of Chloé

Zonnebrillen met gekleurde glazen zijn op zich geen nieuwigheid. Met de comeback van de jaren ’70 komen ze weer terug. We zagen ze onder meer bij Chloé en Giambattista Valli. De nieuwigheid voor dit seizoen zijn de kleuren van de glazen en vormen van de monturen. Chloé showde goudkleurige hoekige monturen met rozerode, bosgroene en groengrijze glazen, allemaal modekleuren die we deze winter gaan dragen. Bij Giambattista Valli zagen we een zwaar zwart montuur met gele glazen. Ook paarse en donkerblauwe glazen zijn hot. ’t Is maar in welke kleur je de wereld wilt zien!

Bordeauxrode en pruimkleurige tassen

Pruimrode tas bij Fendi. Photo courtesy of Fendi

Eén van de meest gezien mode accessoires voor herfst 2024 is de bordeauxrode tas met een vleugje pruim. Superchic in klassieke modellen en effen uitvoeringen. Het zijn tassen waar je jaren plezier van zult hebben en waar je ultra elegant mee voor de dag komt. Andere favoriete kleuren zijn chocoladebruin en donkerpaars.

Deze mode accessoires voor herfst 2024 gaan we volop dragen. Photo courtesy of Etro

Veterschoenen met kwasten

Veterschoenen bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Dat mocassins en loafers terug in het modebeeld zijn, weet iedereen. Ze maakten een paar seizoenen geleden hun comeback en doen het nog steeds goed. Voor herfst winter 2024 haalden de modeontwerpers ook een detail als kwasten weer van stal. Zo zagen we bij Max Mara zwartleren veterschoenen met kwasten in platte versies en met hoge hakken.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren door deze nieuwe mode accessoires.

