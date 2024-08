Zo voorkom je een candida-infectie. Check deze tips

Candida is vervelend. Gelukkig zijn er dingen die je kunt doen om candida-infecties te voorkomen. We hebben een aantal tips voor je.

Candida is een schimmelinfectie waar veel vrouwen vroeg of laat mee te maken krijgen. Ongeveer 75% van de vrouwen krijgt het ten minste één keer. Het is niets om je voor te schamen, maar het is wel vervelend. Gelukkig zijn er dingen die je kunt doen om candida-infecties te voorkomen en te bestrijden. We hebben een aantal tips voor je.

Wat is candida?

Candida is een infectie van de vagina die wordt veroorzaakt door de schimmel Candida albicans en symptomen kan veroorzaken zoals jeuk, een branderig gevoel en irritatie. Een van de dagelijkse maatregelen die de intieme gezondheid kunnen bevorderen, is het kiezen van geschikt ondergoed. Een goede intieme hygiëne, ademende stoffen, geschikt ondergoed en het vermijden van synthetische materialen en nauwsluitende kleding helpen het evenwicht van de vaginale microbiota te behouden. Verder is het belangrijk dat je regelmatig van ondergoed wisselt en hypoallergene wasmiddelen voor je ondergoed gebruikt. Dit zijn allemaal belangrijke stappen om het risico op irritatie te verminderen en candida te helpen voorkomen. We vertellen je er meer over.

Tips om candida zoveel mogelijk te voorkomen

Dit zijn dingen die je kunt doen om candida te voorkomen of, als je er last van hebt, ervan af te komen:

Geef de voorkeur aan ondergoed van natuurlijke materialen zoals katoen of zijde, omdat deze beter ademen en minder snel bacteriële groei bevorderen. Ook lingerie van bamboeviscose is goed ademend.

Vermijd synthetische materialen zoals nylon en polyester, omdat deze juist vocht vasthouden.

Kies katoenen kleding om de opbouw van vocht en warmte te verminderen, wat de groei van candida kan bevorderen.

Katoen en bamboeviscose hebben niet alleen een goede ademende werking, maar zijn ook vochtabsorberend. Dit helpt de groei van schimmels tegen te gaan.

Vooral tijdens lichamelijke activiteiten is het belangrijk om goed ademend en vochtabsorberend ondergoed te dragen.

Niet alleen het materiaal van je ondergoed is belangrijk, ook de pasvorm doet ertoe. Draag ondergoed dat niet te strak zit.

Vermijd het gebruik van agressieve intieme zeep of andere producten, evenals geparfumeerd toiletpapier.

Trek dagelijks schoon ondergoed aan. Bij warm of vochtig weer kan het zelfs verstandig zijn om meerdere keren per dag van ondergoed te wisselen.

Draag bij warm weer bij voorkeur losse, comfortabele kleding.

Gebruik altijd schone en droge handdoeken.

Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne door de aangetaste plekken te wassen met een milde, zure zeep, vooral voor en na geslachtsgemeenschap.

Gebruik milde, ongeparfumeerde producten voor vrouwelijke hygiëne en vermijd douches of sprays die de vaginale pH kunnen veranderen en de groei van candida kunnen bevorderen.

