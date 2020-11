Onderbroeken praat. 10 Do’s en don’ts

Af en toe willen we een typisch vrouwenonderwerp aansnijden. Zo’n onderwerp waar je het misschien met een intieme vriendin over hebt, maar vast niet met je moeder. Al hoewel, zij heeft je misschien geleerd dat je elke dag een schone onderbroek aan moet, en die regel geldt nog steeds!

Onderbroeken. 10 Do’s en don’ts

1. Draag elke dag een schone onderbroek. Na een dag moet je broekje de wasmand in. Onderbroeken zijn een haard van bacteriën. Het dragen van niet-schone onderbroeken kan infecties veroorzaken. Vis dus geen vieze broekjes uit de wasmand als je door je onderbroeken heen bent (maar zorg altijd voor een voorraadje)!

2. Trek na het sporten een schone onderbroek aan. Hiermee kom je dus aan een tweede broekje per dag. Na het sporten (en douchen) is het ‘not done’ om hetzelfde broekje weer aan het trekken.

3. Slaap zonder onderbroek, adviseren de experts. Naakt slapen is een weldaad voor je intieme zone. Vind je dat te bloot, ga dan voor een nachtpon of ruime pyjamabroek.

4. Draag geen knellende broekjes. Hoe strakker alles zit, hoe groter het ‘broeiproces’, hoe meer kans op vaginale infecties. Onderbroeken zitten te strak als ze je huid tekenen.

5. Bacteriën gedijen goed in een vochtige en warme omgeving. Zorg er daarom voor dat het daaronder allemaal kan ademen. Vermijd synthetische broekjes maar ga voor fris katoen.

6. Draag liever geen tanga’s. Beperk het gebruik van dit soort slipjes alleen tot die gevallen waarin een jurk of broek erom vraagt (omdat je anders de contouren van je onderbroek door de stof heen zou zien). In andere gevallen is het beter om een hipster of normaal slipje te dragen. Deze zijn wat luchtiger en zitten minder dicht op de intieme zone.

7. Was je ondergoed bij voorkeur op 60 graden om bacteriën zoveel mogelijk uit te wassen. 30 of 40 graden is niet genoeg.

8. Pas op met wasverzachter. Chemische producten kunnen irriteren.

9. Koop regelmatig nieuw ondergoed. Het is fijn om jezelf met regelmaat met een paar nieuwe en schone katoenen broekjes te verwennen. Het voelt fris en schoon en het is goed voor de intieme hygiëne.

10. Op dagen dat je meer afscheiding hebt dan gewoonlijk, kun je kleine inlegkruisjes gebruiken die je meerdere malen per dag verwisselt.

