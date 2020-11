Stoere, brede riemen zijn terug in de mode. Volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021 dragen we ze (ook) over winterjassen en blazers.

Haal je riemencollectie uit de kast en leg je breedste en stoerste riemen apart. Die ga je deze winter weer volop dragen want ze geven je modelook een instant boost. Volgens de modetrends voor herfst winter 2020 2021 dragen we dit seizoen riemen over letterlijk elk kledingstuk: jassen, colberts, vesten en jurken.

Gingen we de afgelopen seizoenen nog voor tentjurken en oversize power coats met (bijna) vierkante silhouetten, dit seizoen accentueren we onze taille weer. Dat is op zich al een verandering maar bijzonder is bovendien dat we stoere leren riemen zomaar over jassen, colberts en delicate jurkjes gaan dragen. Wederom dat contrast, die ‘truc’ die telkens weer in de mode terugkomt.

Want zeg nu eerlijk, over een klassieke ruitenjas zou je nooit zo’n pittige riem als op de cover foto verwachten maar eerder een ceintuur in hetzelfde materiaal als de jas. Over een colbert zou je sowieso geen riem dragen, laat staan over een leren jasje of jack.

En een delicaat, recht afkledend mini-jurkje zou je nooit met een naturel lederen riem hebben gecombineerd… En toch kan het allemaal. Met een eenvoudig mode accessoire als een stoere riem geef je je garderobe een instant boost.

