Boekweitspaghetti met pompoen, spek en ricotta

Boekweitspaghetti met een crèmeachtige saus van pompoen, spek en ricotta. Gezond en heerlijk. De zoete smaak van de pompoen laat zich perfect matchen met de zachte smaak van de ricotta. De spekblokjes en rozemarijn geven dit pastagerecht pit. Een verrukkelijke dis voor kille, vochtige herfstdagen.

Ingrediënten voor 4 tot 6 personen



600 gram pompoenvruchtvlees (Hokkaido pompoen)

1 vegetarisch bouillonblok

1 ui

1 teentje knoflook

1 eetlepel extravergine olijfolie

125 gram spekblokjes

rozemarijntakjes

boekweitspaghetti

zout

125 gram ricotta

1 zakje saffraan

vers gemalen Parmezaanse kaas

vers gemalen zwarte peper

Bereiding

Snijd de pompoen in grote stukken, verwijder de zaden en zaadlijsten, snijd er plakken van en verwijder de schil. Snijd nu de pompoenstukken zonder schil in kleine blokjes. Doe de pompoenblokjes in een pannetje met circa 200 ml water en een bouillonblok. Kook de pompoenblokjes in 10 tot 15 minuten gaar.

Ondertussen pel en snipper je de ui. Pel ook de knoflook en hak het teentje in kleine stukjes. Verhit de olijfolie in een koekenpan. Fruit de ui, de knoflook en voeg vervolgens de spekblokjes en de rozemarijntakjes toe.

Pureer de pompoenblokjes zodra ze gaar zijn maar houd een handjevol blokjes apart voor de garnering. Voeg de gepureerde pompoenblokjes toe aan de ‘soffritto’ (voor dit recept: ui, knoflook, spek en rozemarijn) en vermeng alles met elkaar.

Breng ondertussen ruim water met zout voor de spaghetti aan de kook. Voeg de pasta toe zodra het water kookt.

Doe de ricotta in een kom, voeg de saffraan en een eetlepel van het kookvocht van de pasta toe. Vermeng alles met elkaar en doe het bij de soffritto. Vermeng alles met elkaar.

Als de pasta bijna al dente is, voeg je de spaghetti toe aan de saus. Voeg ook een paar eetlepels kookvocht toe. Deze pastaschotel is klaar zodra de spaghetti al dente is.

Serveer de spaghetti met Parmezaanse kaas en zwarte peper.

Buon appetito!

