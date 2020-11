Eens in de zoveel jaar steekt deze modetrend de kop weer op: innerwear als outerwear. Lingeriejurken, beha’s in zicht. Back to the Eighties!

De jaren ’80 drukken hun stempel op de modetrends voor herfst winter 2020 2021. Niet alleen gaan we weer aan de oversize broeken met bandplooi, afzaklaarzen, power coats, enzovoorts, maar ook gaan we weer voor beha’s in zicht (think Madonna). Lingerie als outerwear dus. Maar dan wel ‘een beetje’ geraffineerder :-)

Trendsetter op dit gebied is Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Op de catwalk van het Franse modehuis showden beha’s onder colberts en een enkele body met kant. De combi met latex leggings is wel heel gewaagd! Wie durft?

Een ingetogenere modelook zagen we bij het Italiaanse modehuis Ermanno Scervino die lange jurken in lingeriestijl de catwalk opstuurde. Anders dan wel gedacht wordt, zien die vooral bedoeld om overdag te dragen! Onder de lingeriejurken mag je een coltruitje of shirtje dragen. Erover draag je een lang vest en je maakt de look af met hoge laarzen. Supercool!

Een andere modetrend voor herfst winter 2020 2021 die innerwear tot outerwear verheft, is de ‘wollen culotte’. Wollen (onder)broekjes – in combinatie met wollen truitjes of vestjes – zijn een modehit. Je draagt ze thuis (trendy chillen op de bank!) of buitenshuis met een bijbehorend vest en hoge laarzen. Woow!!! We love it!

