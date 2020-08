Al sinds een paar seizoenen zijn korte kapsels helemaal terug in beeld. Zoals altijd zit er beweging in de haarcoupes. Kapsels zijn een ‘evolutie’. Ze ontwikkelen zich in de tijd. De korte kapsels voor herfst winter 2020 2021 zijn héél interessant.

Herinner je je de korte bloempotkapseltjes van een paar jaar geleden nog? Die rond geknipte kapsels zijn nog steeds hip maar de allernieuwste korte kapsels staan in het teken van de jaren ’80. Kenmerkend is het wat langere en uitgedunde haar in de nek. Nederlands topmodel Marjan Jonkman (zie de foto hierboven) is op dit gebied een koploper.

Aan de ene kant zien we dus ronde, korte kapels met volume (in jaren ’70 stijl) maar aan de andere kant zien we korte kapsels met weinig volume, verschillende haarlengtes en een bijna-matje in de nek (in jaren ’80 stijl).

Korte kapsels met een choppy feeling zijn ook terug in de mode. Deze kapsels zijn vooral geschikt voor steil haar zodat je de ‘chopperige’ haarlijnen goed ziet zitten. Een goed voorbeeld van dit soort kapsels is dat van Nederlands topmodel Nikki Tissen (zie de foto hierboven).

Dit soort niet-volumineuze korte kapsels draag je zonder pony. Omdat volume bovenop het hoofd mist, kan het er zelfs uitzien alsof je langer haar hebt.

Bekijk de kapselfoto’s maar. Laat je inspireren door de allernieuwste haartrends voor kort haar voor herfst winter 2020 2021.

TRENDYSTYLE