Met deze trucs vind je de juiste roklengte en schoenen voor jouw figuur

De rokkentrends voor zomer 2025 laten een breed scala aan lengtes en stijlen zien. Eigenlijk mag deze zomer alles. Van mini tot midi tot maxi, recht of uitwaaierend. Om het nog maar niet te hebben over de verschillende materialen. Alles bij elkaar kan het flink wat keuzestress opleveren. We hebben een aantal trucs en tips voor je om de juiste roklengte en bijbehorende schoenen voor jouw figuur te vinden.

De rokkentrends voor zomer 2025

Lange rokken blijven populair en laten zich gemakkelijk dragen. Ze zijn perfect voor overdag maar ook voor speciale gelegenheden. De minirok – jeugdig en pittig – maakt een opvallende comeback; anders dan je misschien denkt kent deze rok geen leeftijd als je de juiste lengte en het juiste model kiest. De midi-rok is een klassieker en ultravrouwelijk. Hiermee kun je letterlijk overal mee voor de dag komen.

Tule rokken zijn een grote favoriet vanwege hun luchtige, lichte textuur en zijn geïnspireerd door de ballet core esthetiek in de mode. Vooral de korte tule rok is perfect voor warme zomerdagen, terwijl midi- en maxilengtes ideaal zijn voor een supervrouwelijke look. Daarnaast zijn plissé rokken niet weg te denken uit de zomermode van 2025. Plissé rokken met geplooide tailleband zijn chic en ook comfortabel. Draa g je plooien strak naast elkaar dan heb je een geklede look; trek je de plooien uit elkaar dan krijg je een wijder en casual silhouet.

De materialen variëren van luchtig katoen tot glanzend satijn. Glitterrokken, met sprankelende pailletten, zijn dé keuze voor feestelijke gelegenheden. Deze zomer mag je ze trouwens ook overdag dragen, met een nonchalante top en de juiste schoenen.

Zo vind je de juiste roklengte voor jouw figuur

Om te ontdekken welke roklengte het beste bij je past, kun je deze handige methode proberen: neem een grote doek of sjaal en houd deze voor je taille en benen. Schuif de doek geleidelijk omhoog om te zien welke lengte je benen het mooist laat uitkomen. Neem de tijd en doe het nauwkeurig, want elke centimeter kan een groot verschil maken.

Een tweede truc, of gouden regel, is: kies die lengte waarbij het breedste of volste deel van je dijen net bedekt is. Zo komen je benen op z’n voordeligst uit. Draag je een midi-rok dan geldt dezelfde regel. Kies die roklengte die net over het breedste gedeelte van je kuiten valt.

Een derde regel is: onthoud dat uitwaaierende rokken gemakkelijker dragen dan rechte modellen. De uitlopende vorm laat je benen slanker lijken. Korte plooirokjes hebben hetzelfde effect. Strakke en rechte rokken of jurken kunnen daarentegen sneller ordinair overkomen.

Zo vind je de juiste schoenen bij jouw rok

Zodra je hebt bepaald welke roklengte jou het beste staat, ga je op zoek naar de ideale schoenen.

Voor minirokken geldt de algemene stijlregel: hoe korter je rok, hoe platter je schoenen. Je kunt hierbij denken aan loafers of ballerina’s (ook die zijn weer helemaal hot, denk aan de ballet core trend). Kies je voor pumps onder een korte rok, dan kun overwegen om deze met pantykousen te combineren. Deze truc maakt je look direct een stuk gekleder.

Onder een midirok of midi-jurk kun je heel goed hakken dragen. Ook hier kun je weer aan pumps denken. Maar je kunt er ook een elegant of juist stoer enkellaarsje onder dragen. Voor een stijlvolle en klassieke look, ga je voor mocassins van soepel leer of elegant suède. Wat je kiest, hangt niet alleen van de roklengte af maar ook van de mood die je wilt creëren. Zo kun je pailletten rokken – gewoonlijk iets voor de avond – heel goed overdag dragen als je ze met sneakers combineert.

Onder maxirokken kun je voor zowel platte schoenen als hakken gaan. Die laatste keuze is vooral handig als je petite bent. Voor een zomerse vibe combineer je een lange rok met slippertjes, sandalen of espadrilles met sleehakken. Voor een elegante vibe zijn mocassins een optimale keuze, maar ook met een paar trendy sneakers of stoere laarzen (cowboylaarzen, combat boots) kun je edgy looks creëren.