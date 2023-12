Benieuwd naar de modetrends voor 2024? Laten we beginnen met de modetrends die we meenemen uit 2023. In en uit.

In en uit. Deze modetrends voor 2024 kun je verwachten. Photo courtesy of Miu Miu

Een nieuw jaar, nieuwe mode. Maar natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Er zijn altijd trends die we uit het vorige jaar of seizoen meenemen. Dat geldt ook voor de modetrends voor 2024. Er zijn trends van 2023 die we blijven zien (en misschien in de loop van het jaar zullen verdwijnen). Er zijn ook trends waarvan we nu al weten dat die uit beeld zullen verschijnen. Het is handig om dit soort dingen te weten voor als straks de uitverkoop begint.

Deze trends uit 2023 blijven we terugzien in de modetrends voor 2024

Naar verwachting zullen we deze trends in de modetrends voor 2024 blijven zien:

Monochrome looks (van top tot teen dezelfde kleur) zijn al jaren een trend en ook in zomer 2024 weer van de partij

(van top tot teen dezelfde kleur) zijn al jaren een trend en ook in zomer 2024 weer van de partij Metallics : zilver, goud, blijf je metallics gerust dragen!

: zilver, goud, blijf je metallics gerust dragen! Samba’s van Adidas : hot, hot, hot!

: hot, hot, hot! Wijde broeken : yep, de broeken blijven oversized.

: yep, de broeken blijven oversized. Cargo pants : ook workwear blijft van de partij.

: ook workwear blijft van de partij. Quiet luxury : tijdloze en duurzame items zullen per definitie nooit uit de mode gaan :-)

: tijdloze en duurzame items zullen per definitie nooit uit de mode gaan :-) Pailletten: ook voor overdag.

In en uit. Deze modetrends voor 2024 kun je verwachten. Photo courtesy of Moschino

Girlcore : strikken, bloemen, romantisch.

: strikken, bloemen, romantisch. Loewe tassen: al trending in 2023 en naar verwachting ook in 2024 (think quiet luxury).

In en uit. Deze modetrends voor 2024 kun je verwachten. Photo courtesy of Miu Miu

No pants , ofwel: de onderbroek (hot pants) als outerwear, een trend die we deze winter al bij Miu Miu (brand nummer 1 van 2023!) zagen en die Miuccia Prada ook voor zomer 2024 omarmt. En zij niet alleen. Hot pants showden ook op de catwalks voor zomer 2024 van Chloé, Tom Ford, Stella McCartney en Coach. Deze trend zou wel eens huge kunnen worden!

, ofwel: de onderbroek (hot pants) als outerwear, een trend die we deze winter al bij Miu Miu (brand nummer 1 van 2023!) zagen en die Miuccia Prada ook voor zomer 2024 omarmt. En zij niet alleen. Hot pants showden ook op de catwalks voor zomer 2024 van Chloé, Tom Ford, Stella McCartney en Coach. Deze trend zou wel eens huge kunnen worden! Tabi schoenen : uitgesproken ugly en toch…!

: uitgesproken ugly en toch…! Peach Fuzz : perzikkleuren, Peach Fuzz is dé kleur van het jaar 2024.

: perzikkleuren, Peach Fuzz is dé kleur van het jaar 2024. Figure hugging jurken en rokken: langzaam maar zeker gaan we weer slankere volumes zien.

jurken en rokken: langzaam maar zeker gaan we weer slankere volumes zien. Cut out details en asymmetrische lijnen.

Preppy looks : plooirokjes en poloshirts.

: plooirokjes en poloshirts. Blazers en jassen met grote schouders : ook je power coats kun je met een gerust hart doordragen.

: ook je power coats kun je met een gerust hart doordragen. Gilets , yep, als onderdeel van een driedelig pak maar ook los daarvan te combineren of om later in het seizoen als zomertop op de blote huid te dragen.

, yep, als onderdeel van een driedelig pak maar ook los daarvan te combineren of om later in het seizoen als zomertop op de blote huid te dragen. Denim on denim: blijf er maar mee experimenteren, double denim is here to stay.

In en uit. Deze modetrends voor 2024 kun je verwachten. Photo courtesy of Stella McCartney

Deze modetrends zullen uit beeld verdwijnen

Dit zijn modetrends die we in 2023 volop zagen en die naar de achtergrond zullen verdwijnen. Dat betekent niet dat je je er niet aan mag wagen. Als je je er goed in voelt en het bij jou past, draag het dan!

Cowboy boots

Barbie core

Baguette bag van Fendi

Sandalen met veters

Camouflageprints

Lange flodder- en tentjurken met grafische prints

Slip dresses

