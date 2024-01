Design trend: prikkabels voor buiten! Dit is waarom je een lichtsnoer zou willen hebben

Er zijn zoveel redenen waarom je een lichtsnoer (ook wel ‘prikkabel’ genoemd omdat de afzonderlijke lampjes met twee verbindende pinnetjes op de kabel worden geprikt) bij of rond je huis zou willen hebben. Met deze slingers met lampjes – ze zijn er in allerlei kleuren – creëer je betoverende sferen.

Je geeft er je terras of balkon een gezellige, intieme twist mee. Voor een zomers tuinfeest, een verjaardagsfeest, misschien wel een bruiloft kun je bomen, struiken, paadjes en donkere plekjes met meerdere of lange snoeren verlichten en je gasten in een sprookjesachtige sfeer ontvangen.

Maar ook in de winter maken lichtsnoeren blij. Allereerst omdat lichtjes om je heen in de donkere maanden van het jaar voor gezelligheid zorgen. Maar ook omdat je je tuin bij je huis betrekt door met licht (schaduw en diepte) te werken. Zo kun je ook als het donker is vanuit je huis van je tuin genieten.

Je kunt bovendien heel creatief met lichtslingers omgaan en er mooie ontwerpen en effecten mee creëren. Hang ze in bomen, breng ze langs een heg of schutting aan, leg ze langs je dakgoot. Kortom, laat je fantasie gaan. Wil je weer eens iets anders, dan kan dat ook. Je hoeft de snoeren maar te verleggen om een nieuwe sfeer te creëren.

Verder zijn prikkabels een gezellige ook maar optimale manier om paadjes, opritten of portieken te verlichten. Het geeft een fijn en veilig gevoel om niet in het donker uit je auto of van je fiets te stappen.

Geen wonder dat prikkabels voor buiten de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen hebben. Je ziet ze steeds vaker terug in het straatbeeld terug. Ze geven bedrijfspanden een vriendelijke uitstraling, leggen een magische gloed over winkelstraten, verlichten terrassen en voegen een warme touch aan je huis, tuin of balkon toe.

Zo kies je je prikkabel

Besluit je voor een prikkabel te gaan, kies dan wel voor kwaliteit. Lees je even in voordat je tot een aankoop overgaat. Allereerst moet het systeem veilig zijn. Ook moet je kabel bestand zijn tegen de weersomstandigheden (vooral regen!) zodat je de snoeren zonder zorgen ook lange tijd, misschien wel jaren, buiten kunt laten hangen. Verder wil je dat het systeem gemakkelijk te monteren is. Een ander belangrijk punt het energieverbruik. Ga voor hoogwaardige, energiezuinige LED-lampjes om onaangename verrassingen in je energierekening te voorkomen.

Er zijn een aantal merken en leveranciers die voor topkwaliteit staan. De kwaliteit van deze verlichting is vaak niet te vergelijken met de lichtsnoeren die je bij de bouwmarkten, tuincentra en discountwinkels koopt. Zo zit je goed met een prikkabel led voor buiten van lichtsnoerbuiten.com. Deze lichtsnoeren zijn van professionele kwaliteit. Ze zijn voorzien zijn van stevige rubberen snoeren en LED lampjes met een hoge lichtopbrengst. Ook hebben deze snoeren een handig koppelbaar systeem waarmee je meerdere lichtslingers gemakkelijk aan elkaar koppelt met maar één stekker. Je heb dus geen gedoe met meerdere stekkerdozen als je verschillende lichtslingers aan elkaar wilt koppelen.

En nog iets leuks: er zijn zelfs dimbare lichtsnoeren met dimmers! Hiermee kun je voor elk moment de juiste atmosfeer creëren. Van feestelijk tot romantisch :-)