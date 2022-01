Misschien weet je het al: vandaag is het Blue Monday, de derde maandag van januari. En dat is… BAD! Of misschien ook niet :-)

5 Tips om de winterblues de baas te worden

Misschien wist je het al of misschien verklaart het je k*thumeur van vandaag: het is Blue Monday, de derde maandag van het jaar, ofwel: de meest depressieve dag van het jaar, aldus de statistieken.

Overigens is niet alleen Blue Monday een zware dag, maanden als januari en februari zijn überhaupt slecht voor ons humeur. De feesten met al hun lichtjes zijn voorbij en lange, zonverlichte dagen laten nog tenminste een paar maanden op zich wachten.

We beginnen reikhalzend uit te kijken naar de lente, maar zover is het nog lang niet. Het is in deze periode van het jaar dat we, net zoals de griep (of Covid!), ook zomaar de winterblues te pakken kunnen hebben. Gelukkig kun je er wel iets tegen doen. Hier zijn onze tips tegen winterblues:

Organiseer tenminste één keer per week een middag of avondje waarop je iets bijzonders doet. Het is even nadenken in deze periode, maar je vindt vast iets leuks om te doen. Een vriendin zien, een nieuwe wandeling, shoppen in de uitverkoop (nu het weer kan). Het is een investering in vitale energie voor de rest van de week. Zet je huis vol met tulpen en bloembollen die je huis kleur en geur geven en je hoofd met lente vullen. Draag elke dag tenminste één kledingstuk in kleur. Heb je dat niet, kijk dan eens in de uitverkoop of je iets kunt vinden. Een blouse of tas in kleur verlevendigen je outfit en zijn balsem voor een ziel in winternood. Vermijd ’s avonds het journaal en andere alarmerende of weinig vrolijke programma’s. Kijk liever een film of een televisieserie waar je blij van wordt. Je slaapt er zoveel beter van in. Begin plannen te maken voor de zomervakantie (het zal van de zomer toch wel weer kunnen?!), want alleen al de gedachten aan zon en zee zullen je vrolijk stemmen. Is het geen zomervakantie, stel jezelf dan iets anders moois in het vooruitzicht. Een nieuwe sport, een weekendje weg. Wees lief voor jezelf.

Door: Hanne Katten