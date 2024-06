Groen is dé modekleur voor zomer 2024. Photo courtesy of Max Mara, Fendi, Valentino

Of je nu voor flesgroen, olijfgroen, smaragdgroen, grasgroen of saliegroen kiest, met groen zit je deze zomer goed. Groen is één van de hotste modekleuren voor zomer 2024. We zagen deze kleur bij belangrijke modehuizen als Ferragamo, Valentino, Fendi en Max Mara. Maar hoe gaan we deze kleur eigenlijk dragen en combineren?

Total green

Groen is dé modekleur voor zomer 2024. Photo courtesy of Antonio Marras

Eén van de populairste modetrends is nog steeds ton-sur-ton: je van top tot teen kleden in één en dezelfde kleur, in dit geval groen. We zagen dit soort green looks bij Acne Studios waar een hooggesloten blouse met lange mouwen werd gecombineerd met een soort zwembroek (no pants trend!) in dezelfde grasgroene kleur.

Groen is dé modekleur voor zomer 2024. Photo courtesy of Ferragamo

Ook bij Ferragamo zaten we een total green look maar ditmaal in een smaragdgroene tint. Een diepgroene jasjurk was hier gecombineerd met supervrouwelijke puntige laklaarzen in dezelfde tint. Gucci koos voor een acid groen setje dat bestond uit shorts met een bijhorend jasje.

Contrasten

Groen is dé modekleur voor zomer 2024. Photo courtesy of Tod’s

Maar er waren ook maisons die voor contrasterende groentinten kozen en dat kan net zo mooi zijn. Op deze manier breng je meer beweging en diepte in je look en creëer je een verrassingseffect. Een paar voorbeelden? Max Mara kwam met smaragdgroene shorts in combinatie met een teal groene trui en blouse (zie de cover foto). Tod’s maakte het nog bonter met een acid groen blousje op een olijfgroene (leren) rok.

Groen met andere kleuren

Groen is dé modekleur voor zomer 2024. Photo courtesy of Miu Miu

Maar natuurlijk mag je groen ook met andere kleuren combineren. Bij Miu Miu zagen we saliegroen met oranje. Dezelfde combinatie zagen we ook bij Fendi. Andere populaire kleurcombi’s zijn groen met roze of amethistpaars of zelfs groen met bruin (zo seventies). Je kunt hier voor color blocking gaan – grote vlakken in verschillende kleuren – maar ook voor kleine kleuraccenten, bijvoorbeeld een total green back met een tas in een andere kleur (of andersom).

Bekijk de catwalkfoto’s op deze pagina maar eens en laat je inspireren.

