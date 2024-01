5x Modetrends voor 2024. Nu al dragen! Photo courtesy of Max Mara

Een nieuw jaar, een nieuw seizoen, nieuwe mode! We zochten alvast vijf modetrends voor 2024 voor je uit. Om je nu al aan te wagen. Houd ze (ook) in gedachten als je in de uitverkoop gaat winkelen.

Short suits

5x Modetrends voor 2024. Nu al dragen! Photo courtesy of Jil Sander

Ze zijn weer terug: short suits. Het lijkt ons gisteren dat ze in de mode waren. In 2024 gaan we ze weer volop zien. Blazers met bijbehorende bermuda’s of korte broeken. Supercool! Nu al dragen met pantykousen en hoge laarzen. Deze trend zagen we onder meer bij Jil Sander, Givenchy, Dries van Noten en Victoria Beckham.

Macro bloemen

5x Modetrends voor 2024. Nu al dragen! Photo courtesy of Givenchy

Vergeet de millefleurs prints van een paar jaar geleden. In 2024 pakken de modeontwerpers het groots aan. Liever één grote bloem – een kunstwerk – dan duizenden blommetjes. Deze trend zagen we onder meer bij Alexander McQueen, Kenzo, Givenchy en Vivetta.

Total denim

5x Modetrends voor 2024. Nu al dragen! Photo courtesy of Valentino

Een modetrend die al jaren meedoet, is double denim. Ook in 2024 gaat deze trend het weer helemaal maken (even in gedachten houden als je in de uitverkoop koopt). Misschien kun je al wat leuke denim looks bij elkaar halen met de dingen die je nog in je kast hebt. Natuurlijk zijn de ontwerpen steeds weer net even anders. Zo stuurde Valentino een short suit in denim de catwalk op. Maar dat betekent niet dat jouw denim items niet meer kunnen. Deze trend spotten we ook bij Max Mara, Chanel, Isabel Marant en Valentino. Klik hier voor de jeans trends voor 2024.

Bloot!

Nude outfits maar dan zo dat je op een afstandje gewoon echt bloot lijkt! Denk aan huidskleurige topjes of zelfs jurken die strak om je lijf zitten en niets te raden overlaten. Ook al is het nog winter, je kunt nu al beginnen (te shockeren) met een strak huidskleurig truitje :-) Deze trend kwamen we tegen bij Michael Kors, N21, Diesel en Ferrari.

Kousen

Of het nu hoog opgetrokken kanariegele sokken in evenzo kanariegele pumps zijn of rode stay-up pantykousen onder een bleekblauwe doorzichtige rok, in voorjaar 2024 laten we onze fantasie gaan als het op kousen aankomt. Alles mag! Tot zelfs witte pantykousen aan toe. We zagen deze modetrend voor 2024 bij onder meer Marni, Jil Sander, Givenchy en Louis Vuitton.

