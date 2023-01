14 Tips om de koude maanden door te komen zonder winterdip

Lang niet altijd lijken de winterdagen op die idyllische plaatjes die we in films, boeken en op kaarten te zien krijgen. Vlammend rode en gele bladeren in de herfst, zwaar met sneeuw beladen dennenbomen in de winter, strakblauwe hemels boven dichtgevroren grachten, wintermarktjes met lichtjes en Glühwein. Natuurlijk beleven we elke winter wel een paar van dit soort momenten maar voor de rest zijn het korte, kleurloze dagen waar ons humeur soms flink onder te lijden heeft. Een winterdip ligt om de hoek.

Natuurlijk gaat iedereen er op zijn of haar eigen manier mee om, er zijn verschillende manieren om de omgeving waarin je je bevindt – sfeer, licht, weersomstandigheden – te internaliseren en te verwerken. Maar afgezien van een klein percentage mensen die de winter echt heerlijk vinden, heeft de rest van de bevolking er op één of andere manier last van. De symptomen lopen uiteen van weinig energie, concentratieproblemen, gebrek aan eetlust, een aanhoudend slecht humeur tot trieste gevoelens en soms zelfs depressie.

Gelukkig is er wel iets dat je tegen die winterdip kunt doen. Dat is reageren. Dat doe je door de manier waarop je op je omgeving reageert te veranderen waardoor je de negatieve invloeden die je ervan ondervindt zo veel mogelijk neutraliseert. En de mooie dingen, want die zijn er ook zeker in de winter, waardeert. Hier zijn een paar adviezen.