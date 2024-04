Eindelijk is het echt lente. Maar ben jij er ook klaar voor? Doe mode inspiratie op van onze streetstyle foto’s voor een ultieme lente look.

Streetstyle 2024. Mode inspiratie voor jouw ultieme lente look. Foto Charlotte Mesman

Je korte rokjes mogen uit de kast, de benen mogen bloot! Het is zover. Het is eindelijk echt lente. Maar ben jij er helemaal klaar voor? Weet je hoe je rokjes gaat combineren? En wat als je (nog niet) met blote benen over straat wilt? Bekijk onze streetstyle foto’s en doe mode inspiratie op voor jouw ultieme lente look.

Korte rokjes

Streetstyle 2024. Mode inspiratie voor jouw ultieme lente look. Foto Charlotte Mesman

Sinds een paar seizoenen zijn minirokken weer in de mode, en dat hebben we vooral aan Miu Miu te danken. De rokjes veranderen met het seizoen: van plooirokjes tot ballonrokjes maar eigenlijk mag alles. Dat geldt ook voor de combinaties die je kunt leggen. Bij zomerse temperaturen heb je aan een top genoeg, maar als het nog fris is, kun je er een stoer (varsity)jack op dragen. Dat maakt je look eigenlijk wel zo leuk. Wie durft, vervangt de gebruikelijke sneakers of cowboy boots door enkellaarsjes met hoge hak :-)

Mini-jurkjes

Streetstyle 2024. Foto Charlotte Mesman

Kijk deze lente verder dan minirokjes en experimenteer ook eens met een mini-jurkje. Draag er een stoer leren jack op en haal er een paar Mary Janes met hak bij die je met kousen draagt. Kom uit je comfort zone en ga voor deze ultravrouwelijke look met pit (dankzij het leren jack). Let ook op de zonnebril in Bayonetta-vorm.

Total denim

Streetstyle 2024. Foto Charlotte Mesman

Voelt blote benen nog te onwennig, dan is een spijkerlook natuurlijk ook altijd goed. Het is hét moment voor wit spijkergoed. Ga voor een total denim look. Deze lente look is heel geschikt voor zonnige maar nog frisse voorjaarsdagen.

Business casual

Streetstyle 2024. Mode inspiratie voor jouw ultieme lente look. Foto Charlotte Mesman

Houd je wel van een beetje geklede look, dan kun je je dit voorjaar uitleven met de nieuwe business casual aesthetic, een trend waarin je business-achtige kledingstukken een sexy twist meegeeft. Zo kun je een chique blazer combineren met een kokerrok of romantische strokenrok en met sensuele sandaaltjes. Dit soort looks zijn ook heel geschikt voor feestelijke gelegenheden zoals recepties of openingen van evenementen.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

