Interieurtrend: gres porcellanato. De dubbelhard gebakken keramische tegel

In moderne interieurontwerpen wordt gres porcellanato steeds vaker gebruikt vanwege zijn unieke eigenschappen. Dit innovatieve materiaal is ongelooflijk mooi en stijlvol en ook nog eens enorm bestendig. Het is echt een materiaal dat je moet kennen.

Wat is gres porcellanato?

Gres porcellanato is een type keramische tegel die oorspronkelijk uit Italië komt. Het woord ‘gres’ is afgeleid van het Franse woord ‘grè’”, dat verwijst naar een bepaald type keramisch materiaal.‘Porcellanato’ verwijst naar het feit dat het materiaal vergelijkbare eigenschappen heeft als porselein, zoals een zeer lage waterabsorptie en hoge sterkte.

In de jaren 1960 begon de Italiaanse tegelindustrie met de productie van gres porcellanato. Het werd al snel populair. Gres porcellanato wordt vervaardigd door een mengsel van klei en andere materialen zoals natuurlijke mineralen te persen en te bakken bij zeer hoge temperaturen, waardoor een dichte en harde tegel ontstaat.

Tegenwoordig wordt gres porcellanato over de hele wereld geproduceerd, maar Italië blijft een belangrijke producent en exporteur van dit type tegels. Italiaanse fabrikanten staan bekend om hun hoogwaardige ontwerpen, innovatieve productietechnieken en aandacht voor detail.

Hoe gebruik je gres?

Gres porcellanato wordt tegenwoordig op grote schaal gebruikt in verschillende ruimtes van het interieur, zoals vloeren, wanden, badkamers, keukens en zelfs buitenruimtes. De stijlen variëren van modern tot klassiek. Het kan overal gebruikt worden. In jouw huis, maar ook in kantoren, winkels, restaurants en andere openbare ruimtes. Op onze redactie zijn we er dol op. We verheugen ons op een badkamer in gres. Wij kozen voor een steenachtige, warme look.

Van hout tot marmer

Het bijzondere van gres porcellanato is – dat begreep je misschien al – dat het allerlei gedaantes kan aannemen. Niet alleen qua formaten, maar ook qua uiterlijk. Wil je een houtlook dan bestaat het in gres. Houd je van marmer of beton? Geen probleem! Of misschien ben je op zoek naar exotische mozaïektegels. Ook die vind je in gres. Zo ongeveer elke mood die je wilt kun je in dit materiaal laten uitvoeren.

Voordelen

Duurzaamheid: gres porcellanato is extreem duurzaam en bestand tegen slijtage, waardoor het ideaal is voor vertrekken waar jij of je familieleden vaak komen. Het kan jarenlang meegaan zonder lelijk te worden.

Vlek- en krasbestendigheid: de niet-poreuze aard maakt deze keramische tegel extreem bestand tegen vlekken en krassen. Hierdoor is het gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden (en bijzonder geschikt ook voor een huishoudens met huisdieren).

Van hout tot marmer: we zeiden het al, gres komt in allerlei vormen en looks. Het brede scala aan kleuren, afmetingen en afwerkingen maakt het geschikt voor elke interieurstijl. Van hout tot marmer tot allerlei steensoorten.

Bestand tegen vocht en chemische stoffen: deze keramische tegels absorberen geen vocht, waardoor het ideaal is voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens. Bovendien is het bestand tegen de meeste chemicaliën, waardoor het gemakkelijk schoon te maken is.

Dit moet je weten

Zwaar in gewicht: gres porcellanato kan zwaarder in gewicht zijn dan andere vloer- en wandmaterialen. Je kunt gres tegels dus niet zomaar over een (verticale) tegelwand laten zetten. Ga je voor gres, laat je bestaande tegelwand dan verwijderen want die zou wel eens onder het gewicht van je nieuwe grestegels kunnen bezwijken. In ieder geval is het goed om advies van een professional te vragen.

zijn dan andere vloer- en wandmaterialen. Je kunt gres tegels dus niet zomaar over een (verticale) tegelwand laten zetten. Ga je voor gres, laat je bestaande tegelwand dan verwijderen want die zou wel eens onder het gewicht van je nieuwe grestegels kunnen bezwijken. In ieder geval is het goed om advies van een professional te vragen. Gaten boren: het is niet gemakkelijk om gaten in gres te boren. Kies je voor gres porcellanato in je badkamer, bedenk dan van tevoren waar je je badkamermeubels, je spiegel, je toiletrolhouder en dit soort dingen wilt hebben, want het is niet gemakkelijk om gaten in gres te boren. Wellicht moet er ook hier een professional aan te pas komen.

Koude aanraking: in vergelijking met sommige andere vloerbedekkingen kan gres porcellanato koud aanvoelen om op te lopen. Vloerverwarming, een actuele badkamertrend, kan een oplossing zijn, ook omdat gres een goed warmtegeleidingsvermogen heeft.

Kostprijs

In termen van prijs bevindt gres zich over het algemeen in het middensegment van de markt voor tegels. De prijs hangt af van de kwaliteit, het merk, de afmetingen, de afwerking en het land van herkomst. Gres porcellanato kan iets duurder zijn dan standaard keramische tegels maar biedt ook aanzienlijke voordelen op het gebied van duurzaamheid, weerstand tegen slijtage en onderhoudsgemak. Het is een investering die op de lange termijn economisch voordelig kan zijn.

Klik hier voor lifestyle trends voor de heren op ADVERSUS