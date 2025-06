Goudkleurig en van maxi formaat: statement sieraden voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Deze zomer draait alles om opvallende sieraden. Dat werd tijdens de modeshow van Chloé voor lente zomer 2025 wel duidelijk. Sieraden zijn niet langer een accessoire in de ware zin van het woord, maar het stralende middelpunt van je look. Denk aan dikke, goudkleurige kettingen die nonchalant over je zongekuste decolleté vallen, gecombineerd met grote, lange oorbellen die meebewegen bij elke stap. We gaan niet meer voor subtiele details, maar stelen de show met krachtige statements. We vertellen je meer over de statement sieraden voor zomer 2025.

Statement sieraden voor zomer 2025

Welkom in het tijdperk van maximalisme — waar ‘more is more’ en lef de norm is.

Chloé liet zien hoe je met (vele) statement sieraden kunt spelen zonder dat het te veel wordt. Het geheim? Een perfecte mix van zware materialen als goudkleurige kettingen voor de sieraden en luchtige texturen met gewaagde volumes voor de outfits. Zo gaan we deze zomer chunky kettingen, kort en lang, dragen over volumineuze jurken in chiffon of oorbellen die net je schouders strelen met slipdresses met kanten details. De combinatie van een bohémien en ultravrouwelijke stijl (karakteristiek voor Chloé’s modecollecties) en de glamour impact van maxi sieraden is de essentie van de zomerlooks van 2025.

Goud hotter dan ooit

En ja, goud is hotter dan ooit. Van chokers met grote stenen tot lange zware kettingen met mega bedels. De boodschap is duidelijk, draag het groot en draag het met trots.

Schelpen voor een beach vibe

Maar het draait dit seizoen niet alleen om goud. Schelpen, die tijdloze symbolen van zomer, zee en avontuur, maken een huge comeback. Ze bengelen aan goudkleurige schakelkettingen of hangen in je oren en geven je look een relaxte, beachy vibe met een chique twist.

Style tips

Hoe draag je maxi bijous?

Speel met lengtes: begin met een korte, dikke ketting dicht bij je hals, en voeg daar een langere ketting met een hanger of schelp aan toe voor beweging en diepte.

begin met een korte, dikke ketting dicht bij je hals, en voeg daar een langere ketting met een hanger of schelp aan toe voor beweging en diepte. More is more: draag je dramatische oorbellen tot op je schouders? Deze zomer mag je ze met maxi kettingen combineren. Niets is teveel. Ook als je gaat layeren, mag je meerdere statement kettingen bij elkaar dragen. Voorheen koos je één enkele eyecatcher, nu draag je alles bij elkaar.

draag je dramatische oorbellen tot op je schouders? Deze zomer mag je ze met maxi kettingen combineren. Niets is teveel. Ook als je gaat layeren, mag je meerdere statement kettingen bij elkaar dragen. Voorheen koos je één enkele eyecatcher, nu draag je alles bij elkaar. Voeg textuur toe : combineer gladde metalen met ruwe schelpen, kralen of gevlochten details voor een natuurlijke, interessante look.

: combineer gladde metalen met ruwe schelpen, kralen of gevlochten details voor een natuurlijke, interessante look. Maximaliseren: ook hier gooien we het roer om. In plaats van je sieraden te dragen tegen een achtergrond van effen kleuren en minimalistische silhouetten om ze maximaal te laten uitkomen, gaan we ze combineren met opvallende outfits. Denk aan een soepel vallende slipdress met kanten details, een maxi dress in chiffon, een babydoll of een exotische badpak-met-kaftan combinatie.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

