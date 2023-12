Badkamer trends 2024: maximalisme en natuurlijke materialen

Badkamer trends 2024

Een nieuw jaar staat voor de deur. Misschien heb je je voorgenomen om het huis eens grondig op te ruimen of op te knappen. Is het de keuken of misschien de badkamer die wel wat vernieuwing kan gebruiken? Wij doken vandaag in de badkamer trends voor 2024 en delen die met je. Je kunt er alle kanten mee op. Van minimalisme tot maximalisme. Vooral met die laatste trend is het leuk stoeien.

#1 Maximalisme

Maximalisme is al langer een interieurtrend. Als met geen andere trend kun je er uitdrukking mee geven aan je eigen persoonlijkheid. More is more, is het motto. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Het gaat hier om het bijeenbrengen van allerlei stijlen, kleuren en unieke (ook vintage of tweedehands) voorwerpen – ook als ze niet zoveel met elkaar te maken hebben – die uiteindelijk een heel kleurrijke, sfeervolle, persoonlijke en intieme omgeving creëren. Denk hierbij aan gekleurde tegeltjes met fantasie, groentinten, maar ook oranje of blauw. Denk ook aan sierspiegels met protserige lijsten, aan kroonluchters, een artistiek kamerscherm, een badkuip op pootjes, en planten (ja, in de badkamer). Het leuke aan deze trend is bovendien je niet je hele badkamer op de schop hoeft te nemen maar dat met accessoires al snel zo’n sfeertje kunt creëren.

#2 Luxe badkamers met strak design

Haaks op de maximalisme trend staan de luxe badkamers met strakke lijnen, mooie kranen en het minimale aan inrichting. Ga voor hoogwaardige materialen en gedekte kleuren: wit, crème, grijs, donkere tinten. Richt je badkamer zo in dat toiletspulletjes en andere benodigdheden aan het zicht onttrokken zijn. De enige accessoires die gezien mogen worden zijn je superdeluxe handdoeken op je design radiator.

#3 Natuurlijke materialen

Net zoals in de rest van de interieurtrends is er een hang naar natuurlijke materialen. Denk hierbij aan marmer, beton maar ook hout! Tegenwoordig mag je zelfs een houten vloer in je badkamer hebben (wel even vakkundig behandelen voor een waterproof effect). En planten, we noemden ze al, natuurlijk. Een materiaal dat we nog apart willen noemen is: grès porcellanato, een keiharde tegel van een soort keramiek en met ongekend mooie effecten zoals marmer, steen of hout.

#4 Gietvloeren

Een andere trend die interessant is, is: gietvloeren. Deze vloeren die letterlijk gegoten worden, zijn strak, schoon, waterafstotend en hebben een ultieme design uitstraling. We komen ze steeds vaker in de inrichting, en vooral ook in badkamers, tegen. Je hebt ze in allerlei moods: effen, met beach effect, met beton effect. Het grote voordeel hiervan is bovendien dat zo’n gietvloer gewoon over de bestaande vloertegels kan worden aangelegd. Die hoeven dus niet verwijderd te worden.

#5 Zwevende badkamermeubels

Tot slot signaleren we je de trend van de zwevende badkamermeubels. Dit zijn (langwerpige) badkamerkasten en / of wastafels die de grond niet raken. Meestal zijn ze zelfs een flink stuk van de grond verwijderd. Dit geeft een mooi ruimtelijk en modern effect met als bijkomend voordeel dat je de badkamervloer goed schoon kunt houden.