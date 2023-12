Keuken trends 2024. Doe inspiratie op voor jouw nieuwe keuken

Net zoals de interieur trends in het algemeen zijn ook de keuken trends voortdurend in beweging. De keukens voor 2024 zijn inspirerend. Aan de ene kant zien we minimalistische designs met strakke lijnen, geraffineerde materialen en supermoderne keukenapparatuur, aan de andere kant komen we landelijke keukens tegen met een warme, nostalgische uitstraling. We zetten de belangrijkste keuken trends 2024 voor je op een rijtje. Doe keuken inspiratie op voor een nieuwe keuken of voor een update van je bestaande keuken met een paar goed gekozen nieuwe accessoires of details.

#1 Zwarte keukens (dé trend)

Zwarte keukens zijn enorm populair. Ze waren al in opkomst maar hebben nu duidelijk de overhand. Black is it! Natuurlijk kun je hier ook alle kanten op. Je kunt kiezen voor matzwart of hoogglans. Je kunt voor een industrieel design gaan maar ook voor een zwarte keuken met een landelijke uitstraling. Ook gaan we de komende tijd spannende combinaties leggen, zoals zwart met wit, met grijs of met naturel hout. Zo mogelijk nog moderner zijn de zwarte keuken accessoires. Denk hierbij aan kranen, wasbakken, kookeilanden, keukenbladen en handgrepen; al deze accessoires komen tegenwoordig ook in het zwart. Ze doen het supermooi in een donkere keuken en zijn fantastisch om een bestaande keuken een up-to-date en moderne uitstraling mee te geven. Al deze moods en details komen we tegen in bijvoorbeeld de keukens van Keuken Kampioen.

#2 Lichte keukens

Geen trend zonder een contra-trend. Zwarte keukens mogen dan de ster van 2024 zijn, lichte keukens zullen er altijd zijn. Want een lichte keuken staat schoon, fris en ruimtelijk. Bovendien maken ze je keuken visueel groter. Ze zijn dan ook heel geschikt voor de wat kleinere keukens. Qua mood kun je weer alle kanten op. Denk aan strak en optisch wit, maar ook crèmekleuren, zacht grijs en zelfs zachte groentinten voor een frisse en organische uitstraling. Ook hier is de combinatie met hout weer erg mooi.

#3 Landelijke keukens

Strak en luxe mogen dan sleutelwoorden voor de keuken trends voor 2024 zijn, ook landelijke keukens blijven een topper. Hout speelt hierin de hoofdrol, net zoals sierlijke handgrepen en kranen. Dit soort keukens zijn sfeervol en warm, het zijn keukens waarin je thuiskomt, waar je met z’n allen urenlang aan een grote houten keukentafel gemoedelijk kunt tafelen. Dit soort keukens doen het goed in een boerderij of landelijke woning maar ook, als contrast, in bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning.

#4 Natuurlijke materialen en hoogwaardige keukenapparatuur

Niet alleen is er aandacht voor de ontwerpen, ook de materialen vergen de nodige aandacht. Er is een tendens richting natuurlijke materialen zoals hout, natuursteen, marmer en beton. Ook de keukenapparatuur is een belangrijk aandachtspunt. Op dit gebied zien we steeds meer geavanceerde technologie en strakke ontwerpen.

#5 Minimalistische werkbladen

Eén van de belangrijkste detail in je keuken is natuurlijk je werkblad (enkel een nieuw werkblad kan al het verschil maken!). In 2024 domineren rustige kleuren en eenvoudige lijnen. Vanzelfsprekend is het materiaal dat je kiest heel belangrijk. Momenteel is er, we zeiden het al, veel vraag naar natuurlijke materialen. Denk aan keukenbladen in hout, graniet en marmer. Maar er is ook steeds meer interesse voor gerecyclede en duurzame materialen zoals porselein en stukjes glas in combinatie met kwarts en hars.

